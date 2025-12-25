聖誕節「最毒交換禮物」！泌尿醫示警4性病準時開趴：有症狀別再拖

（記者洪承恩／綜合報導）隨著聖誕節與跨年派對接連登場，聚會、飲酒與親密互動的機會大增，泌尿科門診也悄悄進入一年中最忙碌的時期。泌尿科醫師陳鈺昕指出，每逢年末派對旺季，因酒精助興、不安全性行為與多重性伴侶增加，性病感染案例往往明顯上升，成為醫師眼中的「固定高峰」。

陳鈺昕表示，派對場合常伴隨酒精或助興藥物，容易降低判斷力與自制力，進而忽略安全措施，尤其在群體性行為或臨時性接觸中，更容易成為性病傳播的溫床。他指出，臨床上在這段期間，愛滋、梅毒、淋病與菜花（HPV）等性病的就診人數都明顯增加，許多患者直到出現症狀才驚覺感染。

示意圖／不少人在聖誕節派對當中自制力降低，進而導致性病傳播。（擷取自免費圖庫Pixabay）

醫師說明，愛滋主要透過性行為中的體液交換或血液傳染；梅毒則可能因接觸到病變皮膚或黏膜傷口而感染；淋病可經由性行為或接觸感染者分泌物傳播；而菜花屬於高度傳染的HPV病毒，只要皮膚與皮膚之間的直接或間接接觸，就有感染風險。這些性病在派對頻繁、伴侶不固定的情境下，更容易快速擴散。

除了未使用保險套，陳鈺昕也提醒，口腔內有傷口、牙周病卻進行深吻或口交，或在派對中共用杯子、毛巾等可能沾染體液的物品，都可能在無意間提高感染機率。再加上性伴侶背景不明，往往讓風險層層疊加。

針對高風險族群，醫師建議可採取多重預防策略，包括事前或事後使用HIV預防性投藥。陳鈺昕指出，事前預防性投藥（PrEP）可大幅降低HIV感染風險，若發生高風險性行為，也可在72小時內使用事後預防性投藥（PEP）作為補救。此外，美國疾病管制與預防中心（CDC）也建議部分高風險族群，在性行為後短時間內使用Doxycycline作為DoxyPEP，以降低梅毒與披衣菌感染風險。

他同時強調，正確且全程使用保險套，搭配定期性病篩檢，仍是最基本也最重要的防線。一般建議在不安全性行為後約兩週進行初次檢測，三個月後再次確認；性行為活躍者則應每三至六個月定期檢查一次。至於菜花，若能事前完成HPV疫苗接種，可有效預防多數高風險型別的感染。

陳鈺昕提醒，若在派對後出現尿道異常分泌物、排尿灼熱、私密處紅腫或搔癢等症狀，應盡快就醫檢查，切勿因害羞或拖延而延誤治療。他強調，「享受派對不該以健康為代價」，只要建立正確防護觀念與定期檢測習慣，就能在歡樂之餘，守住自己的健康底線。

