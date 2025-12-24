聖誕節13大禁忌曝光 命理師曝：穿全黑恐卡陰

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，2025年12月25日聖誕節如同中國農曆新年，民眾若想過一個開心又開運的聖誕節，應注意13項禁忌，包括避免穿全身黑衣外出、聖誕樹不可放臥室、大門不可安置花圈等。

楊登嵙教授指出，聖誕節應注意13項禁忌，包括避免穿全身黑衣外出、聖誕樹不可放臥室、大門不可安置花圈等。（示意圖/pexels）

楊登嵙教授表示，2025年乙巳年生肖屬蛇為值太歲，屬豬為沖太歲，屬虎為刑太歲，屬猴為害太歲，因此大門上不可張掛豬、虎、猴圖案的飾品。他指出，聖誕花圈一般是乾燥花或假花造型，代表虛情假意、枯死，運氣被堵死或乾枯，家中應避免過多的花圈布置，否則無法遇到貴人，恐招來小人，尤其是安置在大門上。

廣告 廣告

楊登嵙教授建議，大門上的聖誕布置改用光亮的燈泡做聖誕花圈比較好。他說明，如果想利用聖誕花圈裝飾可以改掛在牆上，聖誕期間做為應景的布置，但應避免擺放超過半個月以上，一旦聖誕節慶過了就要快速整理、恢復原貌。他也提醒，大門出入口代表前途、遠景，雜亂代表思緒雜亂，貴人不來，沒有遠景，運勢阻滯，宜時時整理，順暢無阻。

楊登嵙教授強調，聖誕樹要有紅色或金色飾帶、飾品轉陽，因為樹一般是種植在戶外，如果移植到室內一定要轉陽，不管是真的樹還是假的樹。他表示，聖誕樹擺放位置以客廳大門內玄關角落空間最適宜，而且數量不宜過多，否則反而雜亂，以一棵聖誕樹為主，裝飾燈及星星造型。

楊登嵙教授建議，聖誕花圈一般是乾燥花或假花造型，代表虛情假意、枯死，運氣被堵死或乾枯，如果想利用聖誕花圈裝飾可以改掛在牆上。（示意圖/pexels）

楊登嵙教授特別提醒，一般聖誕樹都是塑膠或金屬材質做的，放在臥室內代表虛情假意，易招爛桃花，只適宜擺放在客廳幾天。他指出，聖誕樹上裝飾燈要紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全部白、藍等冷色系，冷色系代表著冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢不開。

楊登嵙教授說明，好事成雙，聖誕紅宜雙數，紅色在風水學上能招來喜氣、好運，可以擺放在大門口內或外玄關的地方。他提醒，聖誕貼紙不能貼在床頭，因為床鋪為穩定、安定的休憩地方，貼了過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易會夢想的期盼，無法擁有好眠，而且夢想過多夢幻，容易不切實際。

他強調，聖誕襪象徵著對禮物的期許，不過千萬不能為了環保使用舊襪子，擺放穿過的臭襪子，聖誕老公公、喜神、財神爺看了當然不會想來。（示意圖/pexels）

楊登嵙教授表示，聖誕襪是要用來裝禮物的，小朋友會在聖誕節前一天晚上將襪子掛在床邊或床頭，等待第二天早上收禮。他強調，聖誕襪象徵著對禮物的期許，不過千萬不能為了環保使用舊襪子，擺放穿過的臭襪子，聖誕老公公、喜神、財神爺看了當然不會想來。他也指出，聖誕襪象徵著禮物和財富，因此也不能使用透明襪，因為錢財不露白，所以不可透明，而且用紅色的最好。

楊登嵙教授提醒，聖誕節如同農曆新年，說鬼、死等不吉利的話及詛咒，對自己和別人都不好，容易招來厄運。他特別強調，聖誕節出門逛街忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出，因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，容易卡到陰磁場，帶來不好的運勢。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

延續70年最暖軍事行動！美防空系統今全程鎖定耶誕老人即時行蹤

手搖爽喝！茶湯會、迷客夏限時2天超狂優惠 CoCo第二杯0元

影/跨年商機卡位戰！劍湖山摩天輪煙火 麗寶刷卡回饋搶客