聖誕節6大禁忌曝光！聖誕樹放錯位置、聚餐13人、送手套都中

小孟老師分享聖誕節的禁忌與開運方式，供民眾參考。圖為美國華府國會山莊前的聖誕樹。資料照，美聯社



今天（12/25）是聖誕節，為了感受節慶氛圍，不少人會交換禮物、布置環境，塔羅牌小孟老師分享相關禁忌與開運方式，提供民眾參考。

聖誕節的禁忌部分，小孟老師提到，首先，聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置，因為財位是招財的地方，不宜放假樹，以免影響財運，若要放置建議放門左邊。

第二，吃聖誕餐不要剛好13人，因為，西方13是不吉利的數字。這個說法源自《最後的晚餐》，背叛耶穌的猶大人，就是基督的最後晚餐餐桌上第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13個人

廣告 廣告

第三，聖誕習俗跟中國習俗類似，喜紅忌黑，不要穿黑衣，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢；第四，布置環境時，聖誕燈炮閃閃發亮不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。

談到交換禮物，小孟老師指出，西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套；另外，西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。

小孟老師也介紹6大開運方式，包括穿紅色衣物，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節配帶紅色飾品都能招來喜氣；另外也可在壁爐旁或床頭放個小襪子，西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪進來，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意味。

第三，小孟老師建議可在聖誕樹上掛星星，因為有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始；也可在明亮處放一頭鹿，聖誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也為冬天抗寒與抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。

第五，由於平安夜也是耶穌誕生的日子，小孟老師建議，可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告祝自己來年平安順利；最後，就是要在平安夜掃塵，他解釋，西方某些地區和中國習俗很像，東方在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜大掃除，為的也是除舊佈新。

更多太報報導

聖誕老人平安夜22:41通過台灣上空 國防部曝送禮照：Merry Xmas

王Aden又出事！被爆排場大 要求「1事」才受訪卻尷尬了

奇蹟？棄嬰寒夜啼哭「浪犬如哨兵圍一圈」守護 毫髮無傷存活