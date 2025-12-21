聖誕紅不只是節慶裝飾 新北景觀處分享「續命術」 挑戰隔年再開花

聖誕紅為聖誕節最應景的植栽，新北市府景觀處分享養護指南教民眾讓聖誕紅延續生命，挑戰隔年自行復花。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

聖誕節應景植栽色彩鮮豔的「聖誕紅」，許多民眾常將其視為一次性擺飾，聖誕節過後便丟棄；對此，新北市府景觀處特別公開進階養護指南，教民眾讓聖誕紅不只美在當下，更能延續生命，甚至挑戰隔年自行復花。

景觀處指出，聖誕紅養護沒有想像中難，適合忙碌的現代家庭，若民眾在耶誕節賞花後想買一盆回家妝點節慶氣氛，建議把握以下原則：第一、看中心「真花」：紅葉中心的圓珠狀花苞若呈鮮綠或鮮黃、未全開且無落粉，代表植株正值「青壯年」，觀賞期較長。

廣告 廣告

第二、檢查莖葉：選擇莖幹粗壯直立、葉片深綠硬挺，且無黃葉或下垂現象者。

第三、觀賞期養護關鍵，環境以涼爽通風、具明亮散射光為佳；澆水須等土壤表面乾燥後再一次澆透，並避免噴濕苞葉，底盤也應保持乾燥以防爛根，澆水時務必留意底層是否積水。若花心出現萎縮或變黑，屬於正常現象，摘除即可。

針對有興趣挑戰園藝的民眾，景觀處分享讓聖誕紅「復活」的祕訣：待春季苞片自然凋落後，可進行「強剪」，將枝條剪至僅剩三分之一，並換至較大的盆器（如三寸換五寸），混入長效肥料養護。且嚴格控制光照，夜間避開陽台燈或路燈等持續光源干擾，只要避開夜間光害，配合適當修剪與施肥，聖誕紅的美也能在來年再次綻放。

景觀處林俊德指出，像是香冠柏翠綠的葉色相當療癒，且其株型像棵迷你聖誕樹，若與聖誕紅交錯擺放，亦可增添佳節氣氛，成為聖誕節不可或缺的地景布置。民眾於聖誕節過後聖誕紅可以不用丟棄，有興趣的話可依景觀處提供的「續命術」， 挑戰聖誕紅隔年再度開花。