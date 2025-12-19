聖誕老人不走煙囪改潛水 屏東海生館打造深度冬季參觀體驗

歲末聖誕佳節即將到來，屏東海生館特別推出期間限定「海底聖誕」主題活動，聖誕老人不再爬煙囪，而是於聖誕節期間及周末換上裝備驚喜現身，配合餵食解說時段化身潛水員，躍入館內的大洋池及海藻森林，與民眾互動並傳遞聖誕祝福。即日起該館也全新推出「愛在海洋聖誕節」活動，結合館內展區特色與聖誕元素，打造適合全家大小同遊的冬季必訪景點。

除聖誕老人現身外，館內世界水域館的極地區同步換上冬裝，佈置期間限定的「溫馨雪屋打卡牆」，以夢幻雪景結合海洋與極地元素，讓民眾在欣賞可愛企鵝及企鵝寶寶之餘，也能拍下充滿節慶感的紀念照片。即日起至2026年1月4日民眾只要於現場完成拍照打卡，即可於服務台兌換聖誕節限定明信片一張，為旅程留下溫馨回憶。

圖說：即日起至2026年1月4日民眾只要於「溫馨雪屋打卡牆」拍照打卡，即可於服務台兌換聖誕節限定明信片一張。（圖片來源：屏東海生館提供）

海生館近日全新推出的「重返海洋」特展亦同步開放參觀，現場陳列十餘件生物標本，其中包含領航鯨齒、抹香鯨齒、侏儒抹香鯨骨骼標本等。此外，現場設有簡單的互動裝置，帶領大小朋友快速認識海龜身體構造。「重返海洋」透過多元且深刻的展示，引導民眾重新思索人類與海洋之間的關係，並強調海洋保育與永續發展的重要性。民眾可在歡度聖誕佳節之餘，一併走進特展空間，體驗兼具教育意義與觀展深度的海洋主題內容。

圖說：全新「重返海洋」特展陳列十餘件鯨魚生物標本。（圖片來源：屏東海生館提供）

海生館表示，透過聖誕老人潛水互動、極地區溫馨佈置，以及「重返海洋」特展深度導覽，希望為民眾打造兼具知性與趣味的冬季參觀體驗，吸引更多家庭於節日期間走進博物館，在輕鬆互動的氛圍中認識海洋生物，讓海洋環境與保育意識隨著聖誕驚喜一起深植心中。

圖說：館內世界水域館極地區佈置「溫馨雪屋打卡牆」供民眾拍照。（圖片來源：屏東海生館提供）

