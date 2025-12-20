聖誕老人也受不了高物價？加拿大超市遭洗劫

▲加拿大有一群男子穿著聖誕老人的服裝，闖進蒙特婁的一家超市，搶走了價值數千美元的食品雜貨後高歌離席，事後宣稱他們將食物雜貨分送給有需要的窮人。（圖／翻攝自IG@soulevementsdufleuve）

[NOWnews今日新聞] 聖誕節將至，許多民眾緊鑼密鼓地準備度過假期，不過，加拿大有一群男子穿著聖誕老人的服裝，闖進蒙特婁的一家超市，搶走了價值數千美元的食品雜貨後高歌離席。這群「聖誕老人」隨後發表聲明，稱已將食品雜貨分送給有需要的窮人，還說「飢餓成為採取任何手段的正當理由」，呼籲外界重視加拿大正在面對生活成本飆漲的危機。

根據《衛報》報導，這群男子自稱是「Robins des Ruelles」，意為「巷口羅賓漢」，他們稱之所以去超商搶劫，是為了以義賊羅賓漢式的噱頭來突顯生活成本危機的嚴重性，由於物價飆漲，一般加拿大人越來越難以負擔基本生活必需品。

巷口羅賓漢表示，飢餓成為採取任何手段的正當理由，「我們越來越努力工作，只是為了從連鎖超市購買食物維生，而那些連鎖超市卻用通貨膨脹當作藉口，來獲取創紀錄的暴利」。巷口羅賓漢批評，這些企業正在壓榨民眾，「挾持了我們的基本生存需求」。

超商回應搶劫不可取

對此，加拿大主要食品零售品牌Metro公司回應表示，入店行竊是不可接受的犯罪行為，Metro發言人強調，物價上漲受到多種因素的影響，包括全球供應鏈中斷、大宗商品價格波動、國際貿易環境變化等等，Metro也提到零售犯罪增加也是推升成本的原因之一。Metro表示，作為零售商，處在供應鏈的最末端，價格僅是反映了供應鏈的成本，Metro一直有與食品銀行合作，捐贈食物，不應成為民眾洩憤的對象。

當地警方則表示已展開調查，但目前尚未逮捕任何人。

