聖誕老人失業潮！美招聘需求暴跌35% 敗給網購、商場歇業等因素

調查顯示，聖誕老人愈來愈難找工作；圖為2025年12月24日，紐約曼哈頓街頭，一名人力車駕駛扮成聖誕老人。路透社



今天是聖誕節，北美防空司令部（NORAD）照例啟動「追蹤聖誕老人」任務，不過美國人力資源數據公司Revelio Labs報告顯示，2022年起美國聖誕老人的招聘逐年減少，今年比去年甚至暴跌35%，這與消費者愈來愈習於網購有關，實體店家削減預算苦撐，也有愈來愈多商場關門歇業。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國人力資源數據公司Revelio Labs顯示，今年商店聖誕老人的招募，比去年暴跌35%，而這個趨勢從2022年便已開始，商場、商店和其他場所的聖誕老人招聘量都大幅下降。

廣告 廣告

聖誕老人飯碗的最大威脅是網購，節日的購物氣氛漸淡，實體店家縮減預算求生，撐不了的就關門歇業，商場空置率上升。店家為控制成本，平均時薪達25美元（約786元台幣）的聖誕老人，就會成為店家想要避免的額外開支。

雖然整體需求下降，調查發現聖誕老人的平均時薪資是上漲的，Revelio調查，聖誕老人平均時薪2022年為 21.89 美元（約688元台幣），今年漲到25美元（約786元台幣）。

Revelio指出，平均工資的變化並非源於實際工資上漲，而是多數雇主對應聘者要求愈來愈高，2022年僅14%店家要求聖誕老人的白鬍子須為真的鬍子，今年70%雇主要求應聘者擁有真的白色長鬍子，在此門檻下，雇主只能從高薪群招聘。

更多太報報導

帛琉願接收75名美國驅逐的移民 換近5億元補助

川普名字惹禍！甘迺迪中心硬改名 老牌平安夜爵士音樂會怒喊卡

禦敵法寶都成了催命符！遇險蜷縮成球 害穿山甲常被電到死