聖誕老人平安夜通過台灣上空了！ 國防部曬出「送禮照」

北美航太防衛司令部（NORAD）每年都會在12月24日晚間啟動即時追蹤系統，藉此即時更新聖誕老人在全球的飛行路線，每年總是吸引大批網友關注。台灣國防部昨（24日）也於社群平台X上上傳照片表示，聖誕老人於台灣時間晚間10時41分飛越台灣上空，同時間國軍對於周邊海域、空域也保持了完整控制。

國防部昨晚即時在社群平台X轉發NORAD資訊，並趣味的地寫下，根據北美防空司令部（NORAD）的數據，聖誕老人是在24日晚上10點41分（UTC+8）經過台北，而在此期間，國軍保持了對周邊海域和空域的全面控制，確保了一切正常，也祝福大家2025聖誕節快樂。

國防部的該篇貼文曝光後，更是吸引超過6萬人次觀看。其實北美防空司令部的「追蹤聖誕老人」活動已成為每年的傳統，始於1955年入冬之際，當時正值美國與蘇聯冷戰期間，負責追蹤前蘇聯核飛彈的北美大陸防空司令部（CONAD）緊急電話號碼的值班人員蕭普（Harry Shoup），接到小男孩來電詢問聖誕老人身在何方，因不忍破壞孩子過節的心情，於是佯稱為聖誕老人。根據紀錄，至少從那年的12月23日起，CONAD每年平安夜都會追蹤聖誕老人。到了1958年CONAD改制為NORAD，這項傳統未曾中斷。

