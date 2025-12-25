聖誕老人拖巨大禮物現身機場？台網友直擊：超級可愛

國際中心／杜子心報導



隨著一年一度的耶誕節到來，全世界充滿溫馨、歡樂的氛圍，各地機場、商場紛紛換上節慶氛圍，小朋友幻想耶誕老公公會駕著馴鹿車到家裡送心中最喜愛的禮物。近日，有台灣網友在日本成田機場準備搭機時，意外在窗外看到超吸睛畫面，不只出現耶誕老人和馴鹿，連行李牽引車都變身「送禮專車」，還載著巨大禮物箱繞著飛機一圈，讓整架客機的乘客瞬間被耶誕氣氛包圍。





聖誕老人拖巨大禮物現身成田機場？台網友直擊「超萌專車」繞機揮手

日本地勤扮作耶誕老人給乘客驚喜。（圖／翻攝自波乘濤臉書）





一位台灣網友23日在社群平台發文分享，他在日本成田機場飛機內等待起飛前，看到停機坪出現粉紅色的行李牽引車後方載著一個包裝精美、體積驚人的禮物箱，而負責駕駛的地勤人員，則分別扮成經典耶誕老人與馴鹿，全套造型毫不馬虎。他透露，當時登機門打開要準備起飛前作業，然後聖誕麋鹿突然載禮物箱繞飛機一圈，讓他忍不住驚呼「救命！真的有夠可愛！」，他也立刻拿起手機記錄這個難得瞬間。

地勤最後還在停機坪向機上乘客揮手道別。（圖／翻攝自波乘濤臉書）





原PO在留言區透露，這群變裝地勤不只繞行飛機展示禮物，最後還站在停機坪向機上乘客揮手道別，他開心表示「成田機場的地勤超級可愛啦！！！看來在聖誕節前後坐飛機真的是特別體驗呢！！！」。貼文曝光後也立刻掀起熱烈討論，網友紛紛留言大讚「也太會了吧」、「這才是真正的節慶服務」、「馴鹿還有扣好安全帶好細節」、「超級可愛的！！！」、「敲口愛啲聖誕氛圍辛苦啦～」，也有人笑說「地勤可能只是覺得冷才穿這件」。

