聖誕老人現身台中！ 芬蘭代表羅瑞化身城市嚮導

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】聖誕老公公來自芬蘭，今年台中購物節迎來「北國的使者」芬蘭商務辦事處代表羅瑞（Lauri Matti Raunio）擔任行銷影片主角，帶大家在台中尋找隱藏版北歐元素。從手作甜點、精緻家具，到有故事的咖啡館與北歐風味餐廳，羅瑞代表笑說「原來芬蘭文化在台中這麼豐富」。

▲羅瑞代表在台中西區的「活力文化咖啡館」牆上留下紀念。

台中市政府經發局表示，芬蘭連續七年蟬聯「全球最幸福國家」，羅瑞代表北歐探索行程首站來到西區ABV地中海餐酒館，店內收藏超過700款世界精釀啤酒，羅瑞代表與同行的捷克代表史坦格（David Steinke）立刻被壯觀酒牆吸引，兩人興致勃勃地尋找母國啤酒，畫面相當逗趣。伴隨歐式料理與藍調樂聲，一行人正式展開「台中北歐日記」。

廣告 廣告

接著，羅瑞代表來到熱門甜點店「夫妻臉 Dessert Hyvä」，牆上陳列著老闆娘遊歷世界的紀念品，她特別拿出一幅以極光為背景的爺爺畫作，分享在北國受到照顧的珍貴回憶。羅瑞代表也親手製作以極光為概念的「薩米人天空」甜點，並在插上巧克力羽毛時驚訝直呼，這份甜點完全呈現台中人眼中的芬蘭。

經發局說明，行程下一站去到台鐵五權車站下方的「Husfun 北歐經典傢俬」，這間神秘質感店舖收藏許多北歐古董家具，羅瑞代表試坐沙發與座椅時頻頻點頭表示，簡約就是經典的北歐風格。隨後，一行人前往西區的「活力文化咖啡館」，店內滿是經典西洋音樂唱片，融合「國際感與在地味」，羅瑞代表也在名人簽名牆上留下「店內第一個芬蘭元素」，相當有紀念性。

最後，晚餐選在北屯區的「憲賣北歐食酒餐廳」，羅瑞代表與市長盧秀燕共進晚餐。料理融入北歐傳統肉丸、鮭魚元素，讓羅瑞代表邊吃邊讚嘆餐點的美味。因應購物節正好在聖誕節結束，影片最後特別致敬芬蘭拉普蘭「聖誕老人故鄉」，羅瑞代表更與盧市長一起戴上聖誕裝飾，邀請大家來台中逛街、抽大獎。

經發局補充，國際宣傳影片已上傳至經發局YouTube平台，歡迎民眾點閱觀賞。2025台中購物節至12月25日止，今年除延續深受民眾喜愛的「天天抽3000、週週抽10萬、隔週抽汽車、月月抽百萬」外，更將送出備受矚目的好宅作為壓軸大獎。此外，為擴大國際影響力，活動特別加碼抽9國來回機票，以及專屬外籍人士的美金1萬元大獎，共3組。邀請國內外旅客及市民朋友下載台中通TCPASS，踴躍在台中消費、登錄發票，有機會將百萬大獎與夢想好宅帶回家。