聖誕老人真的來了！國防部證實：全程監控

昨（24日）晚間10點41分的時候，你是否有抬頭看向天空，因為聖誕老人正通過台灣上空，如果你沒看到也沒關係，因為我國防部全程監控當中。

聖誕老人24日晚間10點41分通過台灣上空（攝自國防部社群平台X）

根據北美防空司令部（NORAD）透過雷達系統「追蹤聖誕老人」（Tracks Santa）的飛行路線，聖誕老人於24日晚上10點41分（UTC+8）飛越台灣，途經台北。我國防部隨即在社群平台X分享這項訊息，並表示「在此期保持了對周圍海域和空域的完全控制，確保了整個過程的正常情況」

廣告 廣告

國防部文末並祝大家2025聖誕快樂，發文一出獲得不少網友的按讚、分享。

延伸閱讀

接見日前法務大臣鈴木馨祐 顧立雄：盼深化國防實質合作

延續70年最暖軍事行動！美防空系統今全程鎖定耶誕老人即時行蹤

五角大廈最新報告示警！陸2027三大軍事目標「台灣在列」