聖誕老人行情 2026年迎「一產業」全解析

投資市場迎來聖誕老人行情，在多方面因素尚屬溫和利多，加之SpaceX可能上市帶給科技界大驚喜，2026年題材更加多元。（示意圖／AI生成）

隨著聖誕假期的逼近，全球金融市場再度聚焦於「聖誕老人行情」（Santa Claus Rally），這一季節性現象往往為投資者帶來年終驚喜。根據歷史統計，自1950年以來，S&P 500 指數在12月表現強勁，正報酬比率接近80%，成為一年中最亮眼的月份之一。 尤其在12月最後一周及新一年最初兩個交易日，平均漲幅約1.3%，使年終行情成為市場關注的焦點。

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘分析，所謂「聖誕老人行情」，是指股市於年底至年初期間出現的季節性上漲現象。雖然成因眾說紛紜，可能包括投資者的樂觀心理、稅務調整、機構資金流入以及節慶帶動市場氣氛，但歷史走勢顯示過去數十年，S&P 500 在此期間屢屢創下佳績，讓投資組合在年終添上一抹亮色。 對個人和機構投資者而言，這不僅是短期機會，更是觀察市場風險的關鍵時刻。預測2025年聖誕行情潛在漲幅約1至2%，受惠於通膨趨緩與聯準會政策轉向的「金髮女孩」背景。

金髮女孩、聖誕老人投資

展望未來一周，圍繞聖誕行情的討論預計將持續升溫。市場需密切關注美國即將發布的經濟數據，包括延遲發布的GDP報告，作為評估聯準會後續政策方向的重要依據。若數據顯示經濟動能仍具韌性，市場可能降低對降息的預期，進而壓抑股市漲幅；反之，若數據疲軟，則有利於支撐股市表現。從技術面來看，S&P 500 日線圖顯示目前指數在50日簡單移動平均線（SMA）附近震盪，關鍵支撐落在6715點及100日均線區域。若指數成功突破50日均線以上，可視為看多訊號。

SpaceX上市成年末重擘

那斯達克100指數（NDX）近期出現技術性修正，但整體結構尚未轉弱，預計在聖誕節前後逐步回升。從歷史經驗來看， 12月指數上漲機率高達82%。 類股方面，市場值得留意Tesla，其股價在本月累積上漲18%，並突破近期高點，收盤於約483美元。 Tesla相關產業，如機器人概念股也將大幅受惠。此外，市場傳出SpaceX有意於2026年上市，估值達8000億至1.5兆美元，目前Starlink已生產超過10,000顆低軌衛星。中國則計劃到2030年前發射超過15,000顆低軌衛星，形成大型低軌衛星星座。 美中競爭不僅在科技方面，也延伸至太空領域，預估相關概念股將持續走強，優於今年高漲的半導體晶片股，成為接下來至2026年的熱門類股。

