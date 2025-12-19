聖誕老人行情 2026年迎「一產業」全解析
財經中心／廖珪如報導
隨著聖誕假期的逼近，全球金融市場再度聚焦於「聖誕老人行情」（Santa Claus Rally），這一季節性現象往往為投資者帶來年終驚喜。根據歷史統計，自1950年以來，S&P 500 指數在12月表現強勁，正報酬比率接近80%，成為一年中最亮眼的月份之一。 尤其在12月最後一周及新一年最初兩個交易日，平均漲幅約1.3%，使年終行情成為市場關注的焦點。
FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘分析，所謂「聖誕老人行情」，是指股市於年底至年初期間出現的季節性上漲現象。雖然成因眾說紛紜，可能包括投資者的樂觀心理、稅務調整、機構資金流入以及節慶帶動市場氣氛，但歷史走勢顯示過去數十年，S&P 500 在此期間屢屢創下佳績，讓投資組合在年終添上一抹亮色。 對個人和機構投資者而言，這不僅是短期機會，更是觀察市場風險的關鍵時刻。預測2025年聖誕行情潛在漲幅約1至2%，受惠於通膨趨緩與聯準會政策轉向的「金髮女孩」背景。
金髮女孩、聖誕老人投資
展望未來一周，圍繞聖誕行情的討論預計將持續升溫。市場需密切關注美國即將發布的經濟數據，包括延遲發布的GDP報告，作為評估聯準會後續政策方向的重要依據。若數據顯示經濟動能仍具韌性，市場可能降低對降息的預期，進而壓抑股市漲幅；反之，若數據疲軟，則有利於支撐股市表現。從技術面來看，S&P 500 日線圖顯示目前指數在50日簡單移動平均線（SMA）附近震盪，關鍵支撐落在6715點及100日均線區域。若指數成功突破50日均線以上，可視為看多訊號。
SpaceX上市成年末重擘
那斯達克100指數（NDX）近期出現技術性修正，但整體結構尚未轉弱，預計在聖誕節前後逐步回升。從歷史經驗來看， 12月指數上漲機率高達82%。 類股方面，市場值得留意Tesla，其股價在本月累積上漲18%，並突破近期高點，收盤於約483美元。 Tesla相關產業，如機器人概念股也將大幅受惠。此外，市場傳出SpaceX有意於2026年上市，估值達8000億至1.5兆美元，目前Starlink已生產超過10,000顆低軌衛星。中國則計劃到2030年前發射超過15,000顆低軌衛星，形成大型低軌衛星星座。 美中競爭不僅在科技方面，也延伸至太空領域，預估相關概念股將持續走強，優於今年高漲的半導體晶片股，成為接下來至2026年的熱門類股。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
砸錢9成會倒？他疑「這1類店」難賺卻滿街開 老闆真實動機：請三思
有人抱走百萬了！7-8月中獎發票8幸運兒沒現身 財政部急尋 這天就歸零
香氣撲鼻！好市多新出「1款神級零食」 一票會員瘋搶：吃一口停不下來
其他人也在看
前11月營收寫28年次低！這檔連3漲吃癟吞跌停 開盤5分鐘亮綠燈...網呼：割一波韭菜
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（19）日上揚227.82點，收27,696.35點，漲幅0.83%，成交金額5530.61億，上市上櫃個股僅1檔跌停。大盤今日上...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 130
台股終場漲227點結束連4黑…「這檔記憶體」卻跌近半根 成交爆量直逼50萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（19）日開高走高，加權指數終場大漲227.82點，漲幅0.83％，終結連4黑，成交金額5530.61億元。電子權值股收盤表現，...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 17
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 4
獨家／億元教授斷言衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 20 小時前 ・ 9
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
843張中籤現賺6.2萬！台積電夥伴轉上櫃今申購最終日 第三季獲利季增300%超亮眼
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導致力於開發設計化學品供應設備的矽科宏晟，將從興櫃轉上櫃，上櫃前現金增資發行新股，10%由員工認購，其餘同時以競價拍賣及...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 5
台積電跌破季線「還能買？」 法人揭2利空夾擊「這天前」快卡位
「護國神山」台積電（2330）近日股價遭遇亂流，失守被市場視為「生命線」的季線支撐，全台百萬股民心慌慌「現在還能不能買？」掀起討論。對此，法人直言台積電正受到「兩大利空」夾擊，導致股價回檔消化壓力，但也拋出定心丸，強調後頭還有「兩大利多」撐腰，現在的反彈拉回，正是提前卡位明年行情的絕佳時機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
錢鏡你家／看懂散戶虧錢3大陷阱 周行一曝只買2檔ETF年賺11%
當全台灣的股民都在追高AI、焦慮沒上車就賺不到時，有位退休教授卻老神在在，他是政大前任校長周行一，不盯盤、不選股，光靠一字訣「等」，讓資產每年穩健成長11％。周行一在《錢鏡你家》節目中分享，投資人永遠都處在追高殺低的情境，到頭來卻白忙一場，他揭開散戶賠錢的3大陷阱，並教戰「八喜投資法」，安穩取得市場平均報酬。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 10
工具機出口慘 遭銀行追加擔保品
機械業及工具機業面臨對等關稅、匯率雙重衝擊，出口受創最深，不少業者原計畫由中小企業信用保證基金擔保，向銀行申請貸款，反遭往來銀行要求增加抵押擔保品，尤其公股銀行百般推託，讓政府協助中小或微型企業度過關稅風暴美意打折。工商時報 ・ 20 小時前 ・ 7
台積殺尾盤爆1.8萬張大量 鴻海廣達硬撐 台股收盤漲227點
台股今（19日）盤中一度大漲超過400點，尾盤漲勢略為收斂，終場收在27696.35點，漲227.82點，大型權值股台積電一度上漲25元至1455元，但尾盤出現賣壓一路走低，爆出1.8萬張大量，最終收在平盤1430元。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 6
換股效應發酵！外資連2天加碼00919 掃進12萬張、砸近27億元穩坐買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（18）日收在27,468.53點，下跌56.64點，跌幅0.21%。根據證交所盤後公布的籌碼動向，外資今日賣超上市股票27...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
【Yahoo早盤】台股回神大漲逾300點站上月線 分析師林漢偉揭盤中2大變數
受到美股收高影響，台股今（19）日早盤大漲逾300點站上月線，截至上午9時30分，加權指數來到27,834.16點，上漲365.63點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，今日屬於跌深反彈，預計維持在相對高檔區進行量縮觀望，若為套牢的股票，建議先續抱。他也提醒，盤中需要留意日本央行的利率決策會議以及尾盤富時指數調整。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前 ・ 6
台股收盤漲227點終結連4黑 台積電平盤作收！華邦電成交量直逼50萬張
美國通膨數據低於預期，加上記憶體大廠美光財報展望均優，帶動美股主要指數收紅，台積電ADR漲2.79%。台股今日（12/19）開高走高，早盤以27685點開出，在主要權值股台積電、台達電帶動下，盤中最高漲逾400點至27869點。午盤過後，漲勢逐漸縮小，尾盤更出現大量賣壓。收盤漲了227.82點，以27696.35點作收，漲幅0.83%；同步收復5日線、月線，但仍在10日線之下。累計本週下挫501.67點，周線收黑。太報 ・ 10 小時前 ・ 4
全村的希望！美光財報亮眼 盤後股價大漲逾8%
美光科技 (Micron Technology)台灣時間今（18日）清晨公布第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲超過8%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台股盤前／甲骨文重挫美股全倒！台指夜盤跌279點 台股面臨季線保衛
台股今（18）日開盤面臨沉重壓力，美股四大指數全面收黑，其中那斯達克重挫418點、跌幅達1.81%，費城半導體指數更暴跌3.78%，拖累台指期夜盤重挫279點、台積電期貨盤跌20元作收，市場氣氛轉為保守，指數恐再度考驗季線支撐力道。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
喬鼎超兇再拉漲停！塑膠、玻璃領漲「南亞勁揚6%」 統新、光聖攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周四全面收紅，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）上揚1.87%，台積電ADR也大漲2.79%，帶動台股今（19）日開盤上漲217.2...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1