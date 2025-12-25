聖誕老人超速遭攔！「聖誕老婆婆」一句話讓警察笑翻放行

美國俄亥俄州富爾頓郡日前發生一起充滿節慶歡樂氣氛的交通攔查插曲。一對年長夫妻為了給女兒驚喜，特地裝扮成聖誕老人與聖誕老婆婆出門，卻因車速過快遭警方攔下，整個過程被警用隨身攝影機完整記錄。

美國俄亥俄州富爾頓郡警方攔查一輛超速車輛， 一對年長夫妻為了給女兒驚喜，特地裝扮成聖誕老人與聖誕老婆婆出門 。（圖／翻攝自富爾頓郡警長辦公室）

副警長上前檢查時，手電筒一照進車內，赫然發現兩人全套聖誕造型，當場驚呼「Santa！」並忍不住笑出聲。駕駛隨即表示自己合法持有隱蔽攜帶武器執照，副警長半開玩笑回應「連聖誕老人都要帶武器」，聖誕老婆婆也幽默接話：「北極圈早就不是以前那樣子了！」，讓現場氣氛變得更加歡樂。

警方指出，駕駛坦言因趕著與女兒見面，一時沒注意車速才會超速。下車遞交駕照時，駕駛還笑稱自己「已經100歲」，行動略顯吃力，也為攔查過程增添不少溫馨笑點。

最終警方並未開罰，僅口頭提醒減速行駛便放行。臨走前，副警長還依聖誕老婆婆要求與兩人合影，互道聖誕快樂。事後警長辦公室在臉書幽默發文，笑稱沒有發煤炭、只給溫馨提醒，這段插曲也為平安夜帶來溫暖與歡笑。

