聖誕老人通過台灣上空！ 國防部罕見曝飛越照：武裝部隊保持對周邊空域控制

聖誕老人來了。（圖／翻攝自NORAD Tracks Santa官網）

美國與加拿大共同成立的北美防空司令部（NORAD）每年聖誕前夕都會啟動年度傳統活動，透過雷達系統「追蹤聖誕老人」（Tracks Santa）的飛行路線。根據官網顯示，24日晚間22時41分通過台灣上空。對此，台灣國防部也於社群平台X（原Twitter）發布消息。

根據北美防空司令部在官網、Instagram、X發布的消息，聖誕老人今年照舊選在聖誕節前夕「平安夜」，從北極的住處乘坐雪橇，開始執行他的環球送禮之旅，陸續飛往俄羅斯、馬紹爾群島、紐西蘭、澳洲、巴布亞紐幾內亞、日本、南韓、北韓、中國、台灣等地，目前已累計發送約43億份禮物。

而台灣國防部也在官方X逗趣發文表示，根據北美防空司令部的數據，聖誕老人於24日晚上10點41分（UTC+8）飛越台灣，途經台北。「在此期間，台灣武裝部隊保持了對周邊海域和空域的全面控制，確保了一切正常」，並在文末標記「2025聖誕快樂」。

事實上，北美防空司令部的「追蹤聖誕老人」活動已成每年聖誕節的傳統，透過高科技雷達系統，讓全球民眾能即時掌握聖誕老人的飛行動態。最早是一通烏龍電話而起，1955年一個邀請小朋友致電聖誕老人的廣告，誤植北美防空司令部指揮中心的電話，而上校接到電話後，要求所有工作人員給打進電話的所有孩子提供聖誕老人當前的位置，因而開啟這項追蹤器的誕生。

聖誕老人來了。（圖／翻攝自X@MoNDefense）

