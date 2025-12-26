「聖誕老人」超速啦！被警察路邊抓獲瞬間超搞笑。圖／翻自《每日星報》

美國俄亥俄州富爾頓郡（Fulton County）在本月20日下午5時44分，發生一起事件，警方在路上發現一輛轎車有超速狀況，於是立刻攔截，結果警方一查駕駛人，竟然是「聖誕老人」。

據美國《福斯新聞網》報導，當時警方發現一輛白色福特轎車有超速行為，於是立刻叫停攔截，駕駛也相當配合，停在路邊。接著警方前去向駕駛問話，發現竟然是「聖誕老公公」，副駕駛座還坐著「聖誕老婆婆」。

警方和「聖誕老人」合影。圖／翻自《每日星報》

「聖誕老人」稱，自己受到女兒的要求，要他穿這樣前往指定目的地，因此他和妻子全都裝扮人聖誕老人。警方看到後也忍不住大笑，「聖誕老人」還開玩笑說：「如果我送禮物遲到了，都是你們警察的錯！」報導指出，警方按照程序，檢查「聖誕老人」的駕照和身分，不過在過程中，雙方和氣融融。

警方指出，「聖誕老人」所行駛的路段，是限速55英哩，「聖誕老人」明顯超車，警方也半開玩笑對他說：「來到富爾頓郡，就要遵守這裡的交通規則，聖誕老人要開慢一點唷！」據信後來警方並未對「聖誕老人」開罰，僅是給予警告，最後警官還和「聖誕老人」一起合影，形成有趣的畫面。



