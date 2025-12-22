聖誕行情來了？AI帶頭漲 美股3大股指開高

▲美股、華爾街。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國將迎來聖誕節假期，市場觀望「聖誕行情」，美股22日開盤，三大股指上漲，標普500指數上漲0.6%，那斯達克指數上漲0.7%，道瓊工業指數上漲225點或0.5%。

截至美東時間上午10時，道瓊工業指數上漲113點或0.23%，暫報48,247.89點；標普500指數上漲33.56點或0.49%，暫報6,868.06點；那斯達克指數上漲141.33點或0.61%，暫報23,448.95；費城半導體指數上漲101.42點或1.43%，暫報7,169.28點。

個股部分，輝達上漲1.49%，台積電ADR上漲1.75%，特斯拉上漲2.2%，蘋果下跌0.51%，Alphabet平盤，Meta上漲1.88%，甲骨文上漲1.47%，英特爾上漲0.84%。

據美國財經媒體CNBC報導，受科技股上漲帶動，美股走高，人工智慧（AI）相關的股票提振的整體市場，路透社稱輝達計劃在2月中旬，向中國出貨其H200晶片，消息傳出後股價上漲1%。美光科技、甲骨文也分別上漲近2.5%和超過1%。

AI概念股在經歷了近期的低迷之後，上週強勢反彈。先前表現落後的甲骨文股價大幅上漲，此前TikTok同意將其美國業務出售給一家新的合資企業，該合資企業包括甲骨文和私募股權公司銀湖資本。輝達股價也出現反彈。

投資人正密切關注AI概念股能否在年底前保持領先地位，尤其是在投資人因擔憂科技股估值過高而轉向價格更低的板塊之際。此外，由於標普500指數難以守住關鍵技術位，人們也對「聖誕行情」能否出現持懷疑態度。

紐約證券交易所將於當地時間聖誕節前夕，即美東時間24日下午1點提前收盤，並於聖誕節當天（25日）休市。

