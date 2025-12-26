聖誕行情還沒完 台積電衝上1510元領軍 台股上漲200點觸新高

台股早盤衝上28590點突破盤中新高。

今日是台股在行憲紀念日假期後的第一個交易日，延續先前「聖誕行情」，台股持續往上衝，早盤開出台積電衝上1510元，讓加權指數一度突破盤中歷史新高，觸及28590點。

聖誕行情還沒完，台股今天早盤上漲200點，指數一度衝破盤中歷史新高，來到28590點，不過後來漲勢收斂，台積電上漲5元，股價來到1500元，站穩1500元大關，加權指數來到約28479點。

鴻海上漲3元，漲幅133%，股價來到227元，台達電上漲3元，漲幅0.31%，股價來到958元。聯發科上漲10元，股價來到1390元，漲幅0.72%。

記憶體族群持續向上挑戰，呈現多空交戰的局面，群聯（8299）在平盤和漲跌5元間波動，股價為1290元，華邦電（2344）上漲0.8元，漲幅1.04%，股價來到77.7元，南亞科（2408）也在平盤左右波動，股價為189元。力積電（6239）上漲1.1元，漲幅2.72%，股價來到41.5元，威剛（3240）上漲5元，漲幅2.23%，股價來到228.5元。



