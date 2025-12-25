聖誕行情點火美股、台股三萬大關何時到來？ 投顧：3條件1時機點

台股示意圖。資料照



聖誕行情奏效！美股四大指數收盤紅，輝達傳停止測試18A製程，股價下跌0.32%，但台積電ADR 漲1.85%。台股年底持續在兩萬八千點高點攻堅，外資持續放家，投資人該走該留，台股何時能上看三萬點大關，投顧法人表示，台積電領軍帶領本益比偏低的電子股向上，以及股價被壓抑一整年都沒漲還下跌的部分傳產股股價跌深反彈，台股大盤在1月中下旬將有機會挑戰三萬點關卡。

宏遠投顧表示，12月外資放假前夕大賣台股股票，所賣股票都是中大型績優電子股、少數中小型股票，內資和主力大戶則在這段期間拼命拉抬中小型股，使得中小型股股價大漲，中大型績優電子股及部分中小型電子股股價受到壓抑，許多傳產股股價也下跌整理一整年。

弘遠投顧指出，等外資在聖誕節過後回來新的一年重新布局，預期將會買股價已修正及整理一段期間、本益比較為偏低的績優電子股，屆時這些股價整理一段期間、本益比較低的中大型績優電子股，以及部分股價被壓抑的中小型電子股將會上漲，但是需提防股價漲多且股價基期及本益比太高的中小型股股價大幅回檔。

台股三萬點大關何時突破，宏遠投顧預期，在台積電領軍帶領本益比偏低的電子股股價上漲下，以及股價被壓抑一整年都沒漲還下跌的部分傳產股股價跌深反彈，台股大盤在1月中下旬將有機會挑戰3萬點關卡。

