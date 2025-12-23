聖誕裝飾、玩具區超好買 好市多成親子採購天堂

cnews124251223a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

平安夜就要到來，美式賣場好市多(Costco)換上聖誕節裝飾，賣場內洋溢濃厚節慶氣氛，也意外成為親子家庭的「快樂製造機」。近日就有家長在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，帶著孩子逛賣場時，女兒遠遠看到巨大聖誕老人，立刻興奮大喊「聖誕老公公」，甚至還想衝過去抱回家，童言童語讓家長哭笑不得。

原PO表示，雖然家中沒有特別過聖誕節的習慣，但看到賣場裡琳瑯滿目的可愛裝飾，連自己都忍不住心動，差點想帶一棵小聖誕樹回家。不過這趟逛賣場的主要任務，是讓孩子自行挑選禮物，最後選了一組兒童牙醫玩具組回家，認為價格實惠、玩法多元，CP值相當高，也推薦給仍在苦惱聖誕或新年禮物的家長參考。

貼文一出，引發不少家長共鳴。許多網友笑說，自家孩子看到那尊「巨大版」聖誕老人同樣目不轉睛，直呼「真的太可愛了」，也有人好奇這麼大一尊裝飾是否真的有人買回家。還有不少家長坦言，孩子每次進好市多，第一站幾乎都是玩具區，連大一點的孩子也會特別去看看樂高是否有特價。

cnews124251223a02

不少網友分享，好市多早已成為自家固定採購聖誕裝飾與節慶禮物的地方，原因無他，就是「方便又好買」，補貨時一次買齊，省時又省力。也有家長笑說，逛著充滿節慶氛圍的賣場，心情自然跟著變好；但也有人提醒，「買禮物千萬不要帶小孩同行」，否則容易失守。

在眾多留言中，也有網友點名原PO提到的牙醫玩具組，表示家中孩子同樣愛不釋手，每天都要拿出來玩；更有家長自嘲，其實玩具買回家後，真正玩得最開心的往往是大人自己。

隨著聖誕節腳步逼近，好市多賣場內的節慶布置與玩具區人氣明顯升溫，不只孩子開心，連家長也在不知不覺中，被節日氣氛與「什麼都買得到」的便利性一再吸引，讓不少人笑說：「感覺接下來好市多又要更熱鬧了。」

照片來源：Costco好市多 商品經驗老實說FB

