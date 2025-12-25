聖誕訴說一段溫柔的愛 高雄承億酒店實踐「不只服務旅人」

承億酒店內含畫筆與畫本的公益禮盒，鼓勵孩子用色彩描繪生活、描繪未來。 圖：承億酒店/提供

[Newtalk新聞] 當聖誕鈴聲響起，城市最需要的不只是燈飾與歡慶，更是一份真誠的陪伴。位於高雄亞洲新灣區核心的「承億酒店」，在今年聖誕節選擇以飯店的專業回應城市的溫柔，攜手高雄在地低調慈善夥伴，今（25）日邀請「勵馨基金會路得學舍」、「山地育幼院」及「紅十字會育幼中心」近百位孩子登上承億酒店26 樓「貳陸日全食」BUFFET走進飯店，在港灣美景相伴下，共享一場被用心款待的高空饗宴。

承億酒店特別規劃飯店導覽與互動體驗，讓孩子們穿梭於充滿藝術氣息的公共空間，透過尋寶遊戲與趣味表演，感受被世界溫柔對待的時刻，原本安靜優雅的飯店大廳，因孩子們的笑聲而充滿生命力。承億酒店表示「我們始終相信，飯店不只是服務旅人，也可以成為城市溫柔的一部分。」飯店以款待、空間與美學為語言，將善意具體化為一頓餐、一段陪伴，讓城市的愛在日常中被看見、被感受。

活動尾聲，承億酒店準備寓意深遠的公益禮盒，內含畫筆與畫本，鼓勵孩子用色彩描繪生活、描繪未來。孩子們抱著禮盒討論創作靈感的模樣，成為這個聖誕節最動人的畫面。為了讓這份溫暖持續擴散，承億酒店未來也將正式開賣此款公益禮盒，邀請旅人一同認購捐贈給需要幫助的小朋友。

多年來，承億酒店持續以實際行動回應企業社會責任，結合在地力量，讓飯店成為城市的客廳、善意的容器，未來承億酒店也將持續以專業款待與真誠陪伴，深化飯店與城市之間那段長久、溫暖的愛的關係，讓溫柔在港都持續發光。

孩子們在承億酒店26樓享用豐盛餐點。 圖：承億酒店/提供