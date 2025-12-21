聖誕變裝萌翻南投 南投市市長夫人資助獎金挺親子

「聖誕變裝遊行派對」親子家庭發揮創意，化身為最可愛的聖誕夥伴，走片大街小巷。(圖：南投市公所提供)

▲「聖誕變裝遊行派對」親子家庭發揮創意，化身為最可愛的聖誕夥伴，走片大街小巷。(圖：南投市公所提供)

南投市公所週末於中山公園盛大舉辦「這村這市」市集活動，為迎接聖誕佳節，特別策劃「聖誕變裝遊行派對」。二十日「萌力全開」，七十八組親子家庭發揮創意，化身為最可愛的聖誕夥伴，走片大街小巷。市長夫人黃佳鈴女士感念家長陪伴孩子成長的用心，特別慷慨資助活動獎金，共同為南投孩子的成長歷程留下最燦爛、溫馨的聖誕回憶。

廣告 廣告

活動在熱鬧的節慶氣息中展開，親子們變裝遊行、大手牽小手，逐一走訪南投市街區參與活動的指定店家，挨家挨戶進行拉票並與店家互動。孩子們純真可愛的模樣，吸引無數市民駐足圍觀拍照，讓平日繁忙的街道瞬間變身為充滿笑聲的聖誕村。

這次變裝大賽不僅是小競賽，也是市民家人一次深入家鄉的微旅行，讓孩子們能以不同的視角觀察家鄉風景，遊行過程中，不少家長驚艷地發現，南投市巷弄內隱藏著許多極具特色的「寶藏店家」，紛紛表示未來會再次造訪消費。

為了實質鼓勵親子家庭的投入，市長夫人特別資助，活動規劃了豐富的獎勵機制：由參與店家票選出的前30名優選親子，每組可獲得500元獎金及精美禮物；而現場人氣獎，由參與民眾投票，選出最具人氣贏家，最高的冠、亞、季軍，可分別獲得5,000 元、4,000 元及3,000 元的獎金，讓大家卯足全力拉票。

此外，本週末適逢冬至，現場活動另外特別規劃親子搓湯圓活動，讓孩子在歡樂玩樂中，親身體驗24節氣冬至的文化意涵，並深入了解中華傳統習俗，讓佳節不只是慶祝，從親自體驗中獲得更是最棒學習。

公園現場還的市集活動，包含美味的節慶美食，以及精緻的文創商品，等著大家來買東西、吃東西。另外，還有精彩街頭藝人表演，氣球秀、火舞表演等，都讓現場觀眾拍手叫好，盡情的享受充滿愛與歡樂的時光。

市長張嘉哲表示，看著孩子們在街頭洋溢的笑臉，就是我們推動市政前進最大的動力。這次活動不僅讓市民家人重新看見南投市的巷弄美學與在地商機，更透過變裝遊行與搓湯圓的體驗，將節慶文化與地方情感深深扎根在孩子心中。

張市長說，未來，我們會持續營造充滿愛與創意的宜居環境，讓南投市成為每一位小朋友快樂成長、每一位家長安心生活的幸福家園。