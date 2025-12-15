聖誕財運爆發！5星座準備發財 荷包賺飽飽

民俗專家指出，隨著聖誕節的到來，有5個星座的財運即將大爆發。（示意圖／東森新聞）





叮叮噹、叮叮噹，耶誕節的腳步越來越近了！除了期待浪漫的雪景和交換禮物，許多人更關心自己的荷包能否在這歲末時節「回魂」。民俗專家指出，隨著聖誕節的到來，有5個星座的財運即將大爆發，不論是正財、偏財，還是意想不到的家庭資助，都有機會在這波好運中賺得盆滿缽滿。

5星座財運大爆發

第五名：牡羊座

牡羊座在聖誕前夕展現出極強的積極進取心，不怕麻煩，努力拓展賺錢的機會和領域。清水孟國際塔羅小孟老師表示，牡羊座的財運是建立在個人努力加上良好運氣的基礎上。特別的是，聖誕節前後牡羊座將會有跨國合作的機會，客人背景可能多有國際色彩。

在投資理財上，牡羊座需要保持謹慎，但若考慮投資不動產，則有機會看到不錯的物件，且容易遇到貴人，為事業更上一層樓帶來新契機。建議牡羊座多認識新朋友並多聊天相處，能帶來好運氣。

第四名：雙魚座

雙魚座的好運氣來自於過去儲蓄或長期投資的習慣。在這段時間，過去的努力將出現回報，長期投資的產品也開始獲利。雖然目前的收穫可能還不能讓雙魚座完全滿足，但這段爆發期是持續努力的最佳時機，接下來會有更好的回饋。

在正財方面，雙魚座很適合在聖誕節進行新的目標規劃，會有好的轉職機會出現，或者可以經營副業，準備斜槓人生，都會有好的收入。在副業發展上要耐心經營，同時認識人脈，有機會遇到事業上的貴人，可以多加留意。

第三名：射手座

射手座在聖誕節會有一種煥然一新的感覺，過去的煩躁漸漸告一段落。若有想要轉換跑道的人，將會遇到不錯的機會，很可能是親友帶來的好消息，對方可以舉薦良好的工作機會，甚至有被挖角的可能。

小孟老師建議，若遇到其他公司來挖角，射手座可以大膽談一個較優渥的薪水，大部分情況會願意接受開的條件。在投資方面，過去的投資會有好回報，聖誕節也會看到不錯的投資項目，可以謹慎投資，有機會賺到錢。建議射手座可以放寬心，財富好運已開始向你們聚集過來了。

第二名：獅子座

獅子座在聖誕期間工作運勢非常好，能發揮領袖氣質，主導大家往好的方向前進。對於過去覺得太過頹廢的獅子，現在運勢好轉，也自然想要重新振作，在開拓財源這塊能展現勢在必得的決心。

因為獅子座的努力和積極掌握機會，上位者看在眼裡，也會願意給予更好的資源或更好的機會去開疆闢土。可以說是有努力就有回報的一群。如果前幾個月已經認真打拼，在聖誕節到來時，獅子座會有心滿意足坐享其成的好運氣。

第一名：金牛座

金牛座榮登榜首，主要歸功於家庭財運非常好，很有可能會得到家人給予的一筆意外之財，或者收到家人贈與的昂貴禮物。建議金牛座可以跟家人好好相處，會有不錯的回饋。

在工作上，若從事業績相關的人會有好成績，雖然壓力大，但因為金牛座特別認真的個性，就算公司有什麼問題，老闆還是會喜歡與眷顧你，很有可能有加薪的機會。在投資方面，由於金牛座的穩定操作，懂得避開風險，可以積少成多聚沙成塔，投資運屬於穩穩賺的類型。

