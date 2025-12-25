聖誕趴是「性病感染高峰」 醫：泌尿科旺季

▲聖誕派對季，泌尿科醫師表示這時也是泌尿科最忙的「旺季」，提醒民眾若不想收到病毒送的聖誕大禮包，玩樂前做好防護。（圖／pexels）

[NOWnews今日新聞] 今（25）日是聖誕節，恆昕泌尿科診所院長、泌尿科醫師陳鈺昕示警，每年的聖誕派對也是泌尿科醫師最忙的「旺季」，也就是性病感染高峰期，並列出常見的四種會透過性接觸而傳染的性病，以及五種讓染病機率倍增的行為，提醒參加派對後若尿道出現異常分泌物、排尿灼熱，或是私密處紅腫、搔癢…等症狀，建議立刻尋求泌尿科醫師協助、千萬別拖！

恆昕泌尿科診所在臉書粉專上發文指出，每年的聖誕派對因酒精助興、無套上陣、多P交換、輪番上陣，成為「性病感染高峰期」，而派對常見性病種類包括愛滋（HIV病毒）、淋病，都是透過性行為(陰道/肛交/口交)體液交換及血液傳染或碰觸感染者分泌物傳播；而梅毒和菜花（HPV病毒）透過性接觸，像是碰觸到病變皮膚黏膜傷口或皮膚與皮膚間直接或間接接觸以及血液來傳染的。

泌尿科醫師陳鈺昕提醒，群趴現場恐淪為性病溫室，喝酒與藥物會降低防護意識，不安全性行為、口腔有傷口、共用物品或多重性伴侶，都會使染病機率倍增，因使弱參加派對後若尿道出現異常分泌物、排尿灼熱，或是私密處紅腫、搔癢等症狀，可立刻尋求泌尿科醫師協助。

陳鈺昕也建議，聰明玩家想要自保，可以有以下5種方法：

服用事前事後藥：事前服藥HIV防護力達90%以上；事後72小時內服用 HIV防護力超過80%

DoxyPEP：美國 CDC 建議高風險族群，在危險性行為後 72 小時內服用 Doxycycline 抗生素，可有效降低梅毒與披衣菌的感染風險

安全性行為：全程且正確使用保險套、口交套、指險套進行安全性行為

定期性別篩檢：若有不安全性行為，事後2週進行性病檢測、 3個月後二次檢測確保感染可能；性行為活躍者建議每3-6月定期檢測

接種HPV疫苗：事前完成疫苗接種，可預防90%以上的HPV感染。

