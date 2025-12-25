聖誕趴「染4種性病」杯子也中鏢！醫示警：出現4症狀別拖

記者蔣季容／台北報導

泌尿科醫師陳鈺昕表示，每年的聖誕派對就是性病感染高峰期。（示意圖／翻攝自unsplash）

今（25）日就是聖誕節了，泌尿科醫師陳鈺昕表示，每年的聖誕派對就是性病感染高峰期，常見性病包括愛滋、梅毒、淋病、菜花等，若是多重性伴侶感染風險更高，提醒民眾務必遵守安全性行為，也建議事前接種HPV疫苗，可以預防90％以上的HPV感染。

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書指出，聖誕趴踢季就是泌尿科醫師最忙的旺季，他提醒以下4種常見性病，可能比你還準時開趴：

1、愛滋（HIV病毒）：性行為（陰道／肛交／口交）體液交換及血液傳染。

2、梅毒：性接觸（碰觸到病變皮膚黏膜傷口）、血液來傳染。

3、淋病：性行為（陰道／肛交／口交）、碰觸感染者分泌物傳播。

4、菜花（HPV病毒）：性接觸（皮膚與皮膚間直接或間接接觸），皆可傳染。

陳鈺昕提醒，5種行為可能導致染病機率倍增，例如靠酒精或助興藥物會降低判斷與自制力，降低防護意識；沒戴套等不安全性行為；口內有傷口、牙周病，再與他人深吻或口交；或是派對進行中有體液接觸，如共用杯子、毛巾等物品；此外，與多人或性史不明者有性接觸，感染風險更高。

陳鈺昕建議，若想要自保，事前完成HPV疫苗接種，可預防90%以上的HPV感染，或服用事前事後藥，也務必全程且正確使用保險套、口交套、指險套。另外，美國CDC建議高風險族群，在危險性行為後72小時內服用Doxycycline抗生素，可有效降低梅毒與披衣菌的感染風險。在不安全性行為後2週進行性病檢測、 3個月後二次檢測確保感染可能；性行為活躍者建議每3-6月定期檢測。

陳鈺昕強調，參加派對後若尿道出現異常分泌物、排尿灼熱，或是私密處紅腫、搔癢等症狀，建議立刻尋求泌尿科醫師協助、千萬別拖。

