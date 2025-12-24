聖誕跨年不忘安全性行為 正確使用保險套

聖誕節與跨年活動將至，聚會、派對及社交互動頻繁，為提升市民對性健康的重視，避免在歡樂氛圍中忽略保護措施而增加感染性病風險，台中市政府衛生局特別提醒，無論是在節慶歡聚或親密互動時，都應落實安全性行為，全程正確使用保險套，才能在享受節慶氣氛的同時，守護自身與伴侶的健康。（見圖）

衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署近五年（二○二一年至二○二五年十二月二十三日）統計資料顯示，全國愛滋病毒、梅毒及淋病病例多集中於二十至三十四歲青壯年族群，其中又以二十五至三十四歲占比最高，顯示青壯世代因社交活動頻繁，感染風險相對較高，相關性健康防護議題亟需受到重視。

衛生局指出，愛滋病毒（HIV）、梅毒及淋病多經由不安全性行為傳染，建議民眾在性行為過程中全程正確使用保險套，並依循「看、撕、擠、捏、套、取、丟」七個正確使用步驟，同時搭配水性潤滑液，以有效降低感染風險。為提升取得便利性，台中市已於衛生所、大專院校及公園等場域設置三十六台保險套自動販賣機，提供民眾就近購買使用。

衛生局長曾梓展表示，市民應養成定期篩檢習慣，可透過匿名篩檢、自我篩檢或至醫療院所接受匿名檢測，達到早期發現、早期治療目標；二十四歲以下族群亦可至各衛生所，及台中榮總與中山醫學大學附設醫院接受梅毒快篩服務。在充滿祝福與歡樂佳節，呼籲市民朋友落實防護行為，關心自己與伴侶的健康，讓健康成為彼此最好的節慶祝福。