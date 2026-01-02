聖誕跨年心臟病發作率飆高！低溫、高鹽、停藥「同時踩油門」

新年寒流報到，猝死案件頻傳。重症醫師黃軒指出，這並非都市傳說，全球多國醫療統計顯示，每年聖誕節與新年假期期間，都是心肌梗塞死亡率的高峰日，關鍵在於多個風險因子在短時間內同時發作。

全球多國醫療統計顯示，每年聖誕節與新年假期期間，都是心肌梗塞死亡率的高峰日。（示意圖／123RF）

元旦驚傳一名20多歲警員交班時未出現，同事前往宿舍查看，發現他已猝死。黃軒引用美國2018至2022年研究數據指出，心肌梗塞死亡率在12月和1月達到全年高峰，夏季則最低。他強調，這不是單一原因造成，而是多個風險在短時間「同時踩油門」。

廣告 廣告

首先是低溫影響。黃軒表示，冬季低溫會啟動交感神經，讓血管收縮、血壓上升。對健康的人影響有限，但對本來就有高血壓、動脈硬化、糖尿病，或曾經心臟病、中風的患者來說，這是一場血管耐力測試。血流變慢、血液變黏，血栓更容易形成。

對本來就有高血壓、動脈硬化、糖尿病患者來說，冬季低溫會讓血流變慢、血液變黏，血栓更容易形成。（圖／Photo AC）

節慶飲食也是重要因素。黃軒指出，聖誕大餐、跨年聚會幾乎一定同時出現高鹽、高脂、高酒精的食物組合，包括加工肉、火腿、醬料、炸物、起司、甜點，以及紅酒、烈酒、香檳等。短時間內會造成血壓暴衝、心跳不規則、血液黏稠度上升，對冠狀動脈來說是「完美風暴」。

睡眠不足同樣危險。黃軒說明，晚睡、跨夜、補眠失敗是節慶常態，睡眠不足會提高壓力荷爾蒙，包括皮質醇、腎上腺素，讓心率與血壓全天偏高，增加心律不整風險。對心臟而言，不是在過節，而是在加班。

常見被停掉的藥包括降血壓藥、抗血小板藥、心臟用藥，結果是血壓反彈、血栓風險上升，心肌梗塞直接報到。（示意圖／Pexels）

黃軒特別提醒，藥物中斷是最安靜、也最致命的風險。他表示，醫師最怕聽到患者說「過年期間，我想說少吃幾天藥沒關係」。常見被停掉的藥包括降血壓藥、抗血小板藥、心臟用藥，結果是血壓反彈、血栓風險上升，心肌梗塞直接報到。

情緒壓力也不容忽視。黃軒指出，節慶對很多人來說，其實伴隨著家庭衝突、孤獨感加重、年終焦慮、財務壓力。心理壓力會透過神經與荷爾蒙實質影響心臟，誘發心血管事件。黃軒總結，聖誕到跨年是冷、油、酒、壓力、失眠與停藥同時出現的少數時段。心臟不是突然壞掉，是被一次次推到極限。

延伸閱讀

AI不是萬靈丹？陸男「冰箱關不上」問豆包 給錯客服電話險被騙

陝西民眾跨年「狂放氫氣球」！引發電纜「瞬間爆炸」一片漆黑

姜太公解析「2026大選」！國運籤暗示換閣揆、內閣調整契機