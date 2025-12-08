聖誕跨年必吃！南港LaLaport掀炭火漢堡排熱潮 米與多蜜推35天「送蛋快樂」儀式感企劃

（記者蔡函錚／綜合報導）聖誕與跨年將至，南港商圈聚餐需求增加，其中主打日式洋食的「米與多蜜」以炭火香氣與節慶活動受到關注。米與多蜜宣布，自12月1日至1月4日推出35天限定《送蛋快樂 Egg Bless You》企劃，活動期間內用滿500元即可獲得生食級雞蛋或目玉燒乙份，象徵圓滿與祝福，成為今年南港地區的節慶亮點。

位於南港LaLaport的米與多蜜，因鄰近車站、辦公大樓與商場機能，節慶期間吸引不少情侶、好友與小型聚會前往，尤其聖誕交換禮物與跨年前夕的訂位詢問度明顯增加。

廣告 廣告

圖／生食級的濃郁蛋黃滑入晶亮Ｑ彈越光米中，再配上一口爆汁炭火漢堡排，構成最難抗拒的風味組合。（米與多蜜 提供）

炭火漢堡排工序講究 風味層次更具魅力

米與多蜜以炭火高溫料理見長，主廚將美國牛與台灣黑豬肉依比例混合，經手打、拍壓、塑形等工序後燒烤，使外層微酥、內裡保持飽滿肉汁。切開瞬間溢出的濃郁肉汁配上晶瑩剔透的越光米，被不少饕客形容為「冬天最迷人的罪惡組合」。

米與多蜜指出，風味的靈魂來自「多蜜醬」，由GANKO總料理長笠原隆昌監製，以紅酒慢火熬煮，融合番茄紅醬與味噌，形成甘鹹酸交織的層次感，與炭火排香相互襯托，是目前最受歡迎的招牌醬汁。

圖／米與多蜜最受歡迎的「多蜜醬」，由GANKO總料理長笠原隆昌監製，以紅酒慢火熬煮，融合番茄紅醬與味噌，形成甘鹹酸交織的層次感。（米與多蜜 提供）

送蛋快樂增添聖誕跨年儀式感

《送蛋快樂》活動以「年末祝福」為主軸，生食級雞蛋象徵圓滿與新開始，民眾可自由打造「月見漢堡排」或拌越光米飯享用，讓節慶聚餐多一份儀式感與趣味性。

米與多蜜表示，12月聚餐需求旺盛，不論是情侶聖誕約會、交換禮物聚會，或跨年前的朋友敘舊，都適合在這裡享受一頓充滿節慶氣息的洋食大餐。週末與晚餐時段人潮較多，建議民眾提早規劃。

圖／「米與多蜜」宣布，自12月1日至1月4日推出35天限定《送蛋快樂 Egg Bless You》企劃，活動期間內用滿500元即可獲得生食級雞蛋或目玉燒乙份。（米與多蜜 提供）

年底聚餐族群廣泛 洋食成熱門選擇

南港地區12月一直是餐飲旺季，米與多蜜以炭火漢堡排特色、完整風味組合與親切價位，吸引上班族、學生與家庭族群。節慶氛圍加上洋食的飽足感，使其成為不少民眾聖誕聚會與跨年聚餐的推薦選項。

米與多蜜預估，聖誕與跨年將帶來新一波聚餐潮，《送蛋快樂》活動也將成為今年南港商圈的節慶話題之一。

米與多蜜成南港年底聚餐亮點

自2023年進軍台灣市場後，米與多蜜以炭火漢堡排與日式洋食特色累積人氣，今年入駐南港LaLaport後受到更多族群青睞。米與多蜜表示，希望藉由節慶限定企劃，陪伴民眾以美味與儀式感迎接嶄新的新年。

更多引新聞報導

幸運兒繳電費「發票中1000萬」！完整中獎名單曝光 29人一夕暴富

美股收高激勵！台股重返2萬8 早盤漲逾百點

