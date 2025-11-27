聖誕跨年恐迎傳播高峰！疾管署急加購15萬劑公費流感疫苗 對象再放寬
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】疾病管制署表示，截至今(114)年11月24日，公費流感疫苗接種數約612萬人次，新冠疫苗接種累計約142萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種14,792人次。考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬到貨配送。
家庭型態多元化 嬰兒雙親皆可打公費疫苗
此外，考量現今家庭組成型態多元，有關公費流感及新冠疫苗接種對象「6 個月內嬰兒父母」調整為「6 個月內嬰兒雙親」，資格亦由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」之證明文件者，以協助尚在收養程序中的家庭順利同時接種。
65 歲以上長者流感重症最多 全球同步升溫
依據疾管署監測資料顯示，第47週(11/16-11/22)類流感門急診就診計85,425人次，較前一週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例(3例H1N1、21例H3N2、1例A未分型)及12例死亡(7例H1N1、5例H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。本(2025-2026)流感季累計325例重症病例(104例H1N1、215例H3N2、2例A未分型、4例B型)及45例死亡(17例H1N1、27例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占63%)及具慢性病史者(占83%)為多，94%未接種本季流感疫苗。
全球流感活動度上升，主要流行型別為A(H3N2)，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；北歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，西/南/東南亞之部分國家以及東/西/中非之流感陽性率超過30%。
新冠疫情仍未歇 專家籲：未接種疫苗風險最高
國內新冠疫情目前處低點波動，疾管署說明，第47週新冠門急診就診計1,173人次，與前一週持平，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增4例新冠併發重症本土病例，與前7日新增3例相當，近7日無新增本土病例死亡。今年10月起累計36例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者(占61%)及具慢性病史者(占78%)為多，97%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，惟非洲區署呈上升；鄰近國家/地區印尼疫情上升。
目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。
新冠重症率遠高於流感 高風險族群務必接種疫苗
疾管署提醒，現在提供接種之莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗，對於目前新冠病毒主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，尤其是65歲以上長者及具慢性病等高風險族群更應加強注意，且接近年末聖誕跨年等活動頻繁，疾病傳播風險上升，提醒尚未接種的公費對象，應儘速完成新冠疫苗接種，及早提升自我免疫防護，以降低感染後併發重症風險。
流感疫苗是否可與其他疫苗同時接種？如果怕針 「鼻噴式流感疫苗」能替代選擇
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66924
