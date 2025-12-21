聖誕跨年活動緊接而來 張惇涵提「3個保護」示警！

北市發生隨機殺人事件，面對接著到來的聖誕、跨年等大型活動，行政院秘書長張惇涵20日提醒國人，「不會因為你不挑釁，壞人就不傷害你。所以，還是請大家多多了解如何自我保護、如何保護身邊的人；然後，遇到保護你的人，給他們一個微笑，跟他們說一聲：謝謝，辛苦了！」

行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵前往內湖三軍總醫院慰問1219北市隨機襲擊事件傷者及家屬。（圖／行政院）

對於事件的的檢討，張惇涵說，「無論如何，都一定有可以檢討，可以做得更好的空間。」但無論如何，希望大家能夠給最辛苦的警察弟兄姊妹、全國交通樞紐的站務人員、保全人員加油。因為，全台灣這個週末就有18場大型活動，緊接而來的，還有聖誕、跨年。在全國都加強治安、運輸勤務的狀況之下，這些在第一線保護大家的人，需要更多的鼓勵。

台北馬拉松。（圖／讀者提供）

張惇涵也希望大家能夠互相提醒兩個重點：

一、目前案情都在偵辦中，檢調、警方都在不眠不休追查動機真相，所以，請不要以現在的線索當作最後的結論。當看到不確定的消息，記得都先查證政府所公布的正確訊息。

二、因為有不幸受傷的民眾是HIV感染者，雖然感染風險相對較低，但昨晚有遭到砍傷，或血液接觸到傷口或黏膜的朋友，可以撥打1922防疫專線，政府會提供服務。防疫的部分，要相信專業，聽疾管署長羅一鈞的建議。

新北耶誕城加強維安。（圖／新北市政府）

