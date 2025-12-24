聖誕迎濕冷氣團有雨！低溫急凍12度…小編：這天應回暖

生活中心／饒婉馨報導

好天氣即將步入尾聲，氣象臉書粉專「進擊の天氣小編」表示，中南部平地目前易有霧氣產生，25日聖誕節將迎來一波「濕冷型冷氣團」，全台將面臨快速變天，呈現起風、降溫且伴隨雨勢的狀態，預計明晚將下探至12度。氣象小編也補充，天氣應於31日起開始回暖。





聖誕節迎濕冷氣團！「台灣一半都有雨」最低只剩12℃…氣象小編：跨年應回暖

氣象臉書粉專指出，聖誕節受冷氣團影響會降溫。（圖／翻攝自臉書粉專《進擊の天氣小編》）





根據「進擊の天氣小編」分析，自25日聖誕節起，冷氣團開始南下影響台灣，各地降溫感明顯。除了東部地區外，外島、中北部、宜花地區將率先感受到明顯陣風，白天高溫預計不超過20度；部分空曠地區受到輻射冷卻效應加成，溫度恐將更低；本波冷氣團預計在週五（26日）至週六（27日）清晨影響最劇烈，氣象小編指出，這波冷氣團伴隨微弱的「華南雲雨帶」東移，全台將籠罩在陰霾氛圍中，北東部地區雨勢顯著。若水氣移入充足，連中南部也有機會出現飄雨。整體而言，這是一波典型的「陰濕冷」冷氣團，體感溫度會比實際室溫更低，提醒民眾外出務必做好防雨與保暖措施。

聖誕節後各地開始回溫，跨年夜極有可能是回暖天氣。（圖／民視新聞）

週五（26日）至週六（27日）清晨台灣冷氣團影響，全台溫度偏低，但26日白天起，冷氣團減弱，各地開始回溫，但夜～晨空曠地區仍需注意輻射冷卻造成之低溫。至於降雨部分，在冷氣團影響期間，會伴隨微弱的「華南雲雨帶」東移，因此將是「全台陰霾」且「北東部多雨」；若水氣較多，中南部也有機會飄雨，整體感受是「陰濕冷」；至於民眾最關心的跨年天氣，小編於留言區根據現有氣象資料推測，跨年夜至元旦期間，冷氣團影響已消散，全台有望迎來「回暖」的好天氣。雖然長週期預報仍有變動可能，但初步看來，民眾可在較為舒適的氣溫下迎接新年。





原文出處：聖誕節迎濕冷氣團！「台灣一半都有雨」最低只剩12℃…氣象小編：這天應回暖

