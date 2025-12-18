聖誕送健康 土城醫院兒篩大作戰

新北市立土城醫院「聖誕送健康～兒篩大作戰」，活動中MOMO家族帶領親子進行帶動跳，現場充滿歡樂氣氛。（土城醫院提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市立土城醫院18日舉辦「聖誕送健康～兒篩大作戰」，結合兒童發展篩檢、衛教宣導與公益市集，透過寓教於樂方式，協助家長深入認識0至6歲兒童發展的重要性，提醒把握不可逆的早期療育黃金期。

這場「兒篩大作戰」活動現場氣氛熱鬧溫馨，深受孩子喜愛的MOMO家族成員大樹哥哥、水晶姊姊與MOMO帶領親子進行活力十足的帶動跳，吸引不少家庭熱情參與；MOMO家族也驚喜現身兒科門診區，為候診孩童加油打氣，緩解就醫時的緊張情緒。

土城醫院兒科主治醫師莫澤儀表示，據衛福部統計，約每10名幼童就有1名可能出現不同程度的發展遲緩，若未能在學齡前及早發現並介入，恐影響未來學習、社交互動及生活自理能力。

新北市立土城醫院兒科主治醫師莫澤儀表示，透過兒童發展篩檢及早期療育介入，有助於改善幼童發展狀況。（土城醫院提供）

莫澤儀指出，臨床上常見家長因認為「孩子只是比較慢」、「長大就會好」而延誤就醫時機，但0至6歲是語言、動作及社交能力快速發展的關鍵階段，若出現2歲仍不太會說話、3歲互動意願明顯低落，或動作發展落後同齡孩子等情況，建議及早接受專業評估，透過兒童發展篩檢及早期療育介入，有助於改善幼童發展狀況，對後續學習與生活適應影響深遠。