聖誕送暖 南紡慨捐387萬無障礙中巴守護瑞復慢飛天使

南紡總裁慨捐387萬元無障礙中巴，守護瑞復慢飛天使安全出行。（圖：南紡購物中心提供）

聖誕節前夕，歲末寒冬洋溢暖心善意！臺南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，今（27）日以基金會名義捐贈一輛價值387萬元的全新無障礙中型巴士予台南市私立天主教瑞復益智中心，協助中心提供更安全、穩定的接駁服務，為慢飛天使們送上最動人的聖誕禮物。

儀式上，侯博明及侯郁琳將象徵「無障礙中型巴士」的捐贈板正式交付，羅建屏則回贈感謝狀，代表中心全體工作人員與慢飛天使們表達最誠摯的謝意。臺南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、南紡購物中心董事長特助侯郁琳、天主教台南教區副主教暨財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心董事羅建屏等皆到場共襄盛舉。

臺南市政府心智障礙者日間服務中心－林森生活園由瑞復益智中心承辦，原有的復康車已屆使用年限，不僅存在安全疑慮，且隨著服務使用人數逐年攀升，亟需汰舊換新。侯永都基金會創辦人侯博明得知中心需求後，隨即伸出援手。此次捐贈的全新無障礙中型巴士，不僅提升接駁服務品質，也成為侯永都基金會成立以來第33輛捐出的車輛，延續長年關懷弱勢的公益精神。

財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心，為服務發展遲緩嬰幼兒、心智障礙或多重障礙人士的日間照顧機構，目前中心工作人員近100人，包括教保人員、復健師、社工、行政人員、司機等，服務對象有250多人，社區式服務1年約1千多人次。瑞復益智中心秉持積極提供個別化教學計劃的教育、訓練、復健等服務，期使心智障礙者增進自我照顧能力，並融入社會，參與社區生活。（陳婉玲報導）