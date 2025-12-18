聖誕送暖Party 圓山扶輪社用愛陪伴植物人家庭

【記者 王雯玲／高雄 報導】創世基金會今（18）日下午於鈞怡大飯店舉辦「聖誕送暖Party」，邀請到宅服務個案及家屬提前歡度聖誕節。活動由 讓愛走動歌聲社 以一首「歡喜就好」溫馨開場，主辦社圓山扶輪社社長 鄭鴻生 與協辦社-高雄社、燈塔社、欣欣社、晨光社、菁英社、台東社、西區社、大愛社、台北圓山社、台中西屯社，與社友們一起用行動實踐扶輪「超我服務」的精神，鈞怡大飯店陳祖緯總經理也一同與植物人家庭一起在奶油香氣中，擠糖霜、黏餅乾，手作聖誕薑餅屋，大家卸下壓力，難得放鬆交流，畫面溫馨而甜蜜。「創世高雄SHE」以一首「心花開」驚喜出場，立即炒熱現場氣氛； 鄭鴻生 社長也以聖誕老公公裝扮現身，送給現場參與者一份聖誕禮物，獲得滿堂歡呼聲。家屬們難得走出家門，度過一個屬於自己的節日時光，開心的說:平日時間都被困在照顧環境中，能出門參加活動真的非常珍貴。

創世近40 年的服務歷程中，護理師與社工始終站在第一線，是許多家庭最倚靠的力量。「創世高雄SHE」是由三位到宅護理師組成，她們平日穿梭於社區巷弄，走進植物人家庭，用最溫柔、專業的力量，守護每一個生命與家庭。今天，她們手上的護理手套換成麥克風，以活潑熱鬧的合唱帶動現場家屬、圓山扶輪社友一起律動，散發出不同的熱力。

「在照顧的路上，最需要有人願意站在身邊。」創世高雄分會周冠華院長感謝圓山扶輪社陪伴家屬度過一個充滿歡笑、溫暖與愛的下午時光，呼籲社會持續關心弱勢家庭，成為他們前行的力量。請支持「植物人常年服務暨第36屆寒士吃飽30」，認助【送禮到家】1,400元/一人份(植愛年禮800元及祝福紅包600元)，在過年前，將祝福年禮及紅包親送至植物人家中，或支持【到宅服務】1,200元，支持一次到植物人宅服務經費，讓社會充滿良善與正面力量。相關訊息請上臉書「創世基金會高雄分會」粉絲專頁或愛心專線：（07）261-2861。（圖／記者王雯玲翻攝）