聖誕送禮不踩雷！地標網通祭iPhone 17破盤價 500元實用交換禮物看這裡

（記者張芸瑄／綜合報導）聖誕節倒數計時，還在搜尋「男友聖誕禮物」或為辦公室交換禮物傷腦筋嗎？以挑戰手機最低價聞名的行動裝置連鎖領導品牌「地標網通」，針對搜尋量最高的 3C 禮物、500 元交換禮物等需求，今日正式發布「2025 聖誕送禮全攻略」。針對不同預算，精選百元實用小物到萬元旗艦新機，並祭出 Apple 耳機 67 折、三星旗艦現省 1.4 萬、iPhone 17系列空機價直降近3000元等強烈優惠。地標網通全台門市亦提供「免費資料轉移」服務，完全消除 3C產品設定或換機的疑慮和煩惱，讓消費者花得少、送得好，面子裡子雙雙顧到。

圖／「地標網通」今年特別針對不同預算與對象，整理出一份「聖誕送禮全攻略」，祭出小米手環51折 $699入手、蘋果耳機67折、iPhone 降幅最高逾1.5萬等限時超狂價。（地標網通提供）

千元以下交換禮物：地標網通精選 500 元內「不踩雷」神器

辦公室交換禮物最怕送出不實用的雷物。知名手機通路地標網通整理出幾百元就能送出千元質感的熱門配件，是今年交換禮物的安全牌：

300-500 元首選：小米磁吸行動電源 6000 地標網通限時特殺價：$399（原價 $995，下殺 41 折）。 推薦理由： 預算 500 元內的首選，簡約外型男女通吃，是年末聚會中絕對不會被轉送的搶手禮物。

500-1,000 元首選：小米手環 9 NFC 地標網通破盤價：$699（原價 $1,395，下殺 51 折）。 推薦理由： 不到 700 元即可送出具備支付功能的智慧穿戴裝置，看起來貴重且實用性極高。

最新科技首選：小米手環 10 地標網通限時特殺價：$999（原價 $1,199）。 推薦理由： 想送最新科技又不超過千元？這款最新智慧穿戴是誠意與 CP 值的完美結合。



圖／地標網通針對萬元以下禮物再送甜頭，學生族群夢幻逸品蘋果耳機低至67折，僅3990元即可送出讓對方開心的禮物。三星平板、手錶也給聖誕甜甜價，A56低至59折 ，送禮自用都趁現在買。（地標網通提供）

萬元以下高 CP 值禮物：守護健康與長輩換機首選

針對學生獎勵與長輩換機需求，挑戰手機最低價的地標網通整理出 6 款兼顧娛樂與健康的熱銷產品：

Apple iPad 11 (2025) WiFi 128GB： 地標網通破盤價 $9,990（92 折），免萬元入手蘋果最新平板。

Samsung Tab A9 LTE (4G/64G)： 地標網通限時特殺價 $4,990（77 折），CP 值爆表追劇神器。

Apple Watch SE GPS (40mm)： 地標網通破盤價 $7,490（95 折），守護家人的健康首選。

Apple AirPods 系列耳機： 地標網通限時特殺價 67 折起，最低 $3,990 即可入手夢幻禮物。

Samsung Galaxy A56 (8G/256G)： 地標網通破盤價 $9,990，12/31前再加碼送 16,800 元維修金。

Redmi 14C： 地標網通限時特殺價 $3,690，大螢幕大電池，平價實用禮物，長輩首選。

圖／地標網通iPhone 與三星旗艦現貨下殺，讓你送得大方又不傷荷包，iPhone 17系列降價幅度最高近3,000元，Samsung S25 Ultra 也下殺 14,410元，降幅非常可觀。（地標網通提供）

旗艦機震撼下殺：iPhone 17 與 S25 Ultra 情侶聖誕禮物首選

對於想對另一半表達心意的重量級禮物，最多PTT, Dcard 網友推薦的手機購買管道 地標網通觀察到，女性在挑選 3C 禮物時常在規格與預算間掙扎，而男性則最怕送出的手機型號或顏色不對。

地標網通針對這些痛點，地標網通貼心針對男女不同需求進行精準提案，並祭出 iPhone 17 系列現省近 3,000 元、三星旗艦現省超過 1.4 萬等震撼優惠。

專業服務：地標網通全台門市免費資料轉移

除了挑戰手機最低價，地標網通全台門市更貼心提供 「免費資料轉移」 服務。無論是送給 3C 外行的長輩，或是從安卓跳槽到 iPhone 的另一半，地標網通專業店員皆會協助將通訊錄、照片、LINE 對話紀錄無痛搬家。買手機、送好禮，剩下的繁瑣設定通通交給地標網通，讓聖誕驚喜沒有科技門檻。

地標網通聖誕優惠活動詳情：https://www.landtop.com.tw/reviews/536

免費資料轉移-地標門市查詢：https://www.landtop.com.tw/stores

