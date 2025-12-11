聖誕送禮之選！聖誕柺杖糖餅乾🎄

【影片】 聖誕柺杖糖餅乾🎄

耶誕節糖果當然不少得柺杖糖Candy Cane，在外國十分流行，有少許薄荷味，紅，白，綠顏色，十分應節！這個是柺杖形狀的餅乾，外形超可愛，絕對是派對小吃或送禮之選！超易做，快試試喔！

食材

無鹽奶油, 120克

糖粉, 70克

雞蛋, 1個

中筋麵粉, 130克

紅色食用色素, 1/4小匙

料理步驟





步驟 1





步驟 2：先用打蛋器打發奶油及糖粉，然後下雞蛋拌勻





步驟 3：篩入麵粉拌勻，用手輕搓成麵糰



步驟 4：將麵糰分成兩份，其中一份下紅色食用色素，搓至顏色均勻。用保鮮膜包好，放入冰箱一小時





步驟 5：將麵糰分成小份(約10克)，搓成4 至5吋長的長條。將一條普通麵糰及一條紅色麵糰疊在一起，然後輕力扭數下，再做成柺杖狀，放在烘焙紙上





步驟 6：可再放入冰箱約15分鐘，然後放入已預熱180度C烤箱，烤約8至10分鐘即成！讓餅乾在烤盤上待涼15分鐘即可！

小撇步

*這個食譜可做約16個餅乾

