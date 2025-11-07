聖誕送禮季開跑！SKM Park Outlets 高雄草衙「雪境童話村」浪漫登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄最有聖誕氣氛的地方來啦！連續三年聖誕節超過 60 萬人次前來朝聖打卡的SKM Park Outlets 高雄草衙今年以「雪境童話村」為主題浪漫登場，自即日起至2026/1/1(四)巨型聖誕樹、雪花音樂秀、雪白冰屋村落、超萌北極熊等「六大聖誕佈景」，及館內眾多品牌同步祭出優惠與聯名商品，為2025年聖誕節慶揭開序幕，讓購物、打卡與送禮一次滿足！無論想為摯愛挑選一份充滿心意的禮物，或為自己添購節慶戰利品，都能在 SKM Park Outlets 找到靈感與驚喜。讓每一份禮物都化作冬日最閃亮的祝福。

每年吸引數百萬網友熱議，被封為「南台灣最夢幻聖誕地標」的SKM Park Outlets 高雄草衙，今年再度升級，以「雪境童話村」主題浪漫登場！坐落在中央廣場的雪白冰屋村落與超萌北極熊一家迎接著每位訪客，帶領大人小孩走進夢幻雪國，搭配每天下午1點30分上演的整點音樂秀，讓人彷彿置身在聖誕魔法包圍的驚喜之中；戶外購物街區則以金色光芒閃耀的聖誕樹為中心，金色麋鹿與聖誕紅花卉交錯成列，象徵節慶祝福與冬日溫暖，邀請遊客漫步其中，感受滿滿節慶氣息。每日下午2點到晚上9點，鐘塔下準時上演的「雪花音樂秀」更是全場焦點，伴隨著音樂節奏與緩緩飄落的雪花，營造出浪漫與溫馨的聖誕氛圍。

此外，叮叮電車在今年冬天也化身成「聖誕夢幻列車」穿梭在燈光閃爍的園區中，帶領遊客展開一場奇幻旅程。在這個聖誕季，SKM Park 為高雄注入冬日雪白的浪漫色彩，為你帶來難忘的聖誕回憶。

為了迎接冬季滑雪旅遊熱潮，今年推出最大亮點的夢幻抽獎活動，以一站式全包式度假體驗聞名的Club Med 北海道全包式滑雪套裝行程，並附贈SNOWIN的8堂雙人初階滑雪教學體驗！於即日起至2026/1/1(四) 扣25點skm points即可獲得「雪境滑雪趣」抽獎資格乙次，讓你無需額外規劃行程，輕鬆開啟雪道冒險，體驗北海道雪白世界的魅力！針對會員，還推出了專屬的「會員回店禮」，11/13(四)-11/16( 日)扣100點及當日單筆消費滿額發票即可兌換「可愛隨行飲料提袋」乙份，數量有限送完為止，史努比迷千萬別錯過！

日本唯一海外授權的鈴鹿賽道樂園於即日起至2026/1/1(四)亦推出多項冬季限定超值票價！單人全日暢遊、單人卡丁車一場於下午 1 點前購票超划算，還可享雙人同行優惠價，讓親子或好友組隊同遊更划算，一起體驗速度與歡樂！不僅如此，深受家長與小朋友喜愛的「小小聖誕精靈體驗營」 也正在熱烈報名中！孩子們將化身可愛小精靈，與酷奇拉一起乘坐聖誕夢幻列車，開啟充滿驚喜與魔法的聖誕旅程，使用古老咒語召喚雪花紛飛，讓整個耶誕城洋溢節日歡樂。（圖／業者提供）