聖誕週天氣曝！週三起水氣增 全台轉雨傘備齊

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署指出，受東北季風波動影響，本週台灣天氣將呈現水氣逐日遞增的趨勢。今（22）日全台受強風與局部降雨威脅，氣象署已發布「陸上強風特報」，提醒屏東地區需嚴防 11 級以上強陣風。預計週三至週四（24、25日）隨水氣層進一步增厚，雨區將擴及全台，屆時中南部亦有零星降雨機率，民眾外出務必備妥雨具。

根據最新觀測顯示，今日受東北季風影響，降雨主要集中於基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島。氣象署特別提醒，宜蘭地區在下半天後可能出現局部較大雨勢。氣溫與風力方面，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部沿海、離島等 12 縣市已納入強風警戒範圍，除屏東可能出現 11 級強陣風外，其餘地區亦有 8 至 9 級陣風發生的機率。

本週二（23日）東北季風雖有短暫減弱跡象，雨區稍有縮減，僅剩東半部有局部短暫雨，基隆北海岸與大台北山區則維持零星降雨。然而這只是短暫空檔，週三起東北季風將再度增強，伴隨南方水氣移入，全台降雨機率大幅攀升。屆時桃園以北、宜蘭將有明顯短暫雨，北部、花東及恆春半島則有局部雨勢，中南部雲量也會同步增加並伴隨零星雨。

展望週末天氣，週五至週日（26至28日）持續受東北季風影響。雖然西半部水氣會稍微減少，但迎風面的桃園以北、東半部地區仍有局部短暫雨，新竹以南的山區亦可能出現零星降雨。由於本週強風與水氣交互影響，氣象署建議民眾應隨時關注最新氣象資訊，並留意沿海風浪對交通安全帶來的影響。

