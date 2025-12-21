聖誕遊戲派對 祖孫共融

花蓮縣政府致力推動「幸福花蓮、友善育兒」政策，積極結合在地教育資源，打造多元共學環境。由縣政府委託中華民國遊戲協會經營管理花蓮縣吉安祖孫館，舉辦吉安哈囉公園-好客廣場「聖誕遊戲派對！HO賀好」活動。

雖然吉安祖孫館仍在籌建中，為讓鄉親提前感受祖孫館的理念與特色，特別舉辦此活動，邀請親子與祖孫家庭一同參與，以實際行動傳遞「世代來作伴，相聚吉安祖孫館」的精神。以服務幼兒家庭中的「每一位成員」為核心，秉持「世代來作伴，相聚吉安祖孫館」的精神，邀請親子與祖孫家庭共同參與（見圖），藉由多元主題的遊戲與互動體驗，促進不同世代間的交流與情感連結。活動以「親與子」、「銀髮」、「兒童」及「世代共融」為主軸，設置趣味遊戲攤位及融合遊戲體驗，讓孩子在遊戲中認識多元族群文化，學習尊重與包容。現場更邀請兒童劇團帶來精彩演出，增添活動亮點與歡樂氣氛。

透過舉辦活動，讓更多家庭走進祖孫館，體驗世代共學共玩的溫暖氛圍，同時促進社區間的交流與合作。活動預估吸引約三百名民眾參與（含一百組親子或祖孫家庭）。

花蓮縣長徐榛蔚高度重視育兒支持政策，考量花蓮縣幼兒家庭的實際需求，責成社會處積極布建親子館及親子據點，以減輕家長的育兒負擔，並提供更完善的托育資源。目前，縣內已設置七處親子館（洄瀾、新秀、吉安、鳳林、光復、玉里、豐濱），館內均聘用專業人員，規劃符合幼兒發展的遊戲，安全舒適的親子共玩空間，提供育兒照顧及親職講座課程、親子活動、幼兒照顧諮詢及社區宣導服務等。其中北區（花蓮市）及南區（玉里鎮）提供定點臨時托育服務，滿足育兒家長臨時性的照顧資源補給。

更多活動報名相關內容及定點臨托預約資訊，請電洽各親子館或至粉絲專頁查詢。同時，依據各鄉鎮在地需求，發展小型親子據點-部落托育協力站（部落遊戲屋），遊戲屋每週開站三~四個時段，開放親子共玩空間，現於卓溪鄉卓溪村（芭尼達部落）、萬榮鄉西林村及紅葉村（支亞干部落及悅付南部落）等三處設有部落遊戲屋。

除上述已提供服務之親子館外，為持續擴展親子服務範圍，縣政府正積極推動各鄉鎮的親子館建置，如吉安鄉興建中的兒少家庭福利館一樓設有「吉安公共托嬰中心」，以及位於吉安兒少家庭福利館二~三樓的「吉安祖孫館」，預計一一五上半年啟用，提供社區代間服務並促進中青代安心就業，鼓勵生育，活躍老化，打造零至一百歲能共融、共好的幸福服務；瑞穗鄉社會福利館規劃「消防主題親子館」，現正辦理室內裝修工程，預計一一五上半年啟用；富里鄉文康中心籌劃親子據點，配合多功能中心整建工程中；壽豐鄉公所旁新建壽豐親子館及托嬰中心，預計一一五年二月竣工。