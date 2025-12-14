聖誕闖關嗨翻天！烏日家防官手作轉盤 聖誕嘉年華成排隊熱點

聖誕闖關。林重鎣





「2025歡樂聖誕親子闖關遊戲體育嘉年華」於14日下午在龍井河濱公園槌球場盛大登場，延續去年千人參與的熱潮，今年活動規模再升級，不僅設有球類、益智及心肺復甦術（CPR）等多元闖關關卡，更出動無人機精彩表演，現場氣氛High到最高點。臺中市政府警察局烏日分局也把握良機，設置互動宣導攤位，讓大小朋友在歡樂耶誕氛圍中，寓教於樂提升自我保護觀念。

活動現場熱鬧非凡，主辦單位祭出好康，民眾只要身穿耶誕元素服飾即可兌換限量好禮。烏日分局的宣導攤位同樣人氣爆棚，其中最吸睛的莫過於由家防官親手設計的「歡樂轉盤」。員警透過趣味問答遊戲，向小朋友及家長宣導「網路交友安全」，強調面對不合理要求應勇於拒絕，切勿拍攝或傳送性影像，避免受害。新穎的互動方式搭配實用的宣導品，成功吸引大批民眾駐足挑戰，將婦幼安全觀念深植人心。

除婦幼議題外，鑑於詐騙手法日新月異，員警也針對常見的高發詐騙類型進行解析，教導民眾善用165專線查證。透過貼近生活的案例分享，強化民眾「識詐」能力，與警方共同構築堅實的防詐防線。另外在交通安全方面，提醒孩子行經路口務必「停、看、聽」，切勿在道路上嬉戲、奔跑，以免發生危險，另外長輩「過馬路務必走行人穿越道」、「夜間外出穿著亮色或反光衣服」，共同營造優質交通環境。

烏日分局分局長劉雲鵬表示，警察的宣導工作已跳脫傳統刻板模式，主動結合大型節慶活動，能更有效觸及不同年齡層的民眾。期盼透過寓教於樂的方式，將防詐、交通安全及婦幼保護等重要觀念傳遞給每一位市民，全面提升社區治安防護力。

