聖誕限定完全免費 竹市府加碼第三場單身聯誼聖誕派對

新竹市政府「一一四年度單身聯誼活動」共規劃兩場次，短短十一天吸引四百七十三名單身市民報名，反應熱烈。(圖由新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府「一一四年度單身聯誼活動」共規劃兩場次，短短十一天吸引四百七十三名單身市民報名，反應熱烈，兩場活動共有八十名單身市民參加，許多民眾熱切期待市府增辦活動，市府聽到民眾的心聲，特別加碼推出第三場聖誕主題單身聯誼「怦然心動香氛」，內容包括調製精油香氛、Swing Dance 搖擺舞及聖誕交換禮物，即日起至十二月三日（三）中午十二點開放線上報名，活動由新竹市政府全額補助，歡迎年滿二十五歲至四十歲，凡設籍、工作或就學於新竹市的單身朋友免費參加！

代理市長邱臣遠表示，今年為市府第二度辦理單身聯誼活動，第一場配對成功率達百分之六十五，整體滿意度百分之九十三點八；第二場輕熟齡場次配對成功率更提升至百分之七十，滿意度高達九十七點二。兩場活動共為五十四位民眾成功牽起幸福紅線，深受參與者高度喜愛。為讓更多單身市民感受幸福氛圍，特別推出第三場「怦然心動香氛」單身聖誕派對，結合香氛手作、舞動交流與聖誕驚喜，期盼在溫暖節慶中再創更多美好緣分。

民政處表示，此次活動亮點有三大主題，主題一「手作香氛」，帶領參加者挑選並調製專屬香氣，藉由香味引導交流。主題二「Swing Dance搖擺舞」，藉由深受年輕族群喜愛的美國社交舞，拉近距離、增溫情誼。主題三「聖誕交換禮物」，邀請每位參加者自備一份「能帶來幸福感」的小禮物，活動場地選在煙波大飯店，讓參加民眾享受五星級的餐點和服務。

(圖由新竹市政府提供)

民政處進一步說明，第三場次參加者可獲得市府今年推出的「新竹市專屬交友神器」互動感應裝置，只需以專屬鑰匙圈感應，即可交換社群資訊，提升互動趣味；市府也準備「配對禮」及「約會禮」，鼓勵彼此有好感的參加者持續聯繫、培養感情。

民政處指出，第三場「怦然心動香氛」將於十二月二十日（六）舉行，即日起受理線上報名，限額四十名，活動由新竹市政府全額補助，歡迎年滿二十五歲至四十歲，凡設籍、工作或就學於新竹市的單身朋友皆可免費報名，報名網址： https://reurl.cc/yKrMkO