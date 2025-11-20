聖誕限定! 竹市府加碼第三場單身聯誼免費聖誕派對

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市政府「114年度單身聯誼活動」共規劃兩場次，短短11天吸引473名單身市民報名，反應熱烈，兩場活動共有80名單身市民參加，許多民眾熱切期待市府增辦活動，市府特別加碼推出第三場聖誕主題單身聯誼「怦然心動香氛」，內容包括調製精油香氛、Swing Dance 搖擺舞及聖誕交換禮物，即日起至12月2日中午12點開放線上報名，活動免費參加，歡迎年滿25歲至40歲，設籍、工作或就學於新竹市的單身朋友免費參加！

廣告 廣告

代理市長邱臣遠表示，今年為市府第二度辦理單身聯誼活動，第一場配對成功率達65%，整體滿意度93.8%；第二場輕熟齡場次配對成功率更提升至70%，滿意度高達97.2%。兩場活動共為54位民眾成功牽起幸福紅線，深受參與者高度喜愛。為讓更多單身市民感受幸福氛圍，特別推出第三場「怦然心動香氛」單身聖誕派對，結合香氛手作、舞動交流與聖誕驚喜，期盼在溫暖節慶中再創更多美好緣分。

民政處表示，此次活動亮點有三大主題，主題一「手作香氛」，帶領參加者挑選並調製專屬香氣，藉由香味引導交流。主題二「Swing Dance搖擺舞」，藉由深受年輕族群喜愛的美國社交舞，拉近距離、增溫情誼。主題三「聖誕交換禮物」，邀請每位參加者自備一份「能帶來幸福感」的小禮物，活動場地選在煙波大飯店，讓參加民眾享受五星級的餐點和服務。

民政處進一步說明，第三場次參加者可獲得市府今年推出的「新竹市專屬交友神器」互動感應裝置，只需以專屬鑰匙圈感應，即可交換社群資訊，提升互動趣味；市府也準備「配對禮」及「約會禮」，鼓勵彼此有好感的參加者持續聯繫、培養感情。

民政處指出，第三場「怦然心動香氛」將於12月20日（六）舉行，即日起受理線上報名，限額40名，活動由新竹市政府全額補助，歡迎年滿25歲至40歲，凡設籍、工作或就學於新竹市的單身朋友皆可免費報名，報名網址： https://reurl.cc/yKrMkO