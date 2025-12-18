聖誕音樂饗宴 花蓮卓清國小豎琴初體驗

合影

為孩子們帶來聖誕祝福，「豎琴獵人」李哲音老師深入偏鄉，來到花蓮縣立卓清國小，為師生演奏世界名曲與布農族歌謠，並讓學童體驗彈奏小豎琴，為偏鄉的孩子帶來音樂饗宴。

完成父親李武男老師將豎琴推廣至全國的志願，李哲音老師自2014年開始「豎琴獵人偏鄉小學堂巡演計畫」，至今已拜訪超過4百所學校，這次來到卓清國小，受到師生熱烈歡迎。李哲音老師除了演奏〈卡農〉、〈天空之城〉等名曲，還安排布農族語歌謠〈媽媽的眼睛〉，小朋友聽到熟悉的音樂，也跟著小聲合唱，李老師更帶來小豎琴，讓學童嘗試彈奏，就連校長都忍不住一起學習演奏的技巧。



校長劉千瑜表示，卓清國小對外唯一的聯外道路(花73線)，自12月15日開始邊坡修繕工程，讓清水部落與卓清國小親師生對外諸多不便，李老師帶來的音樂，撫慰了師生的心，也讓孩子們感受社會溫暖。