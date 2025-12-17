聖誕餐桌攻略！必收高顏值甜點一次看 到茶湯會跟三大神明「杯好運」
記者李鴻典／台北報導
隨著年終腳步接近，聖誕節成為展現個人風格與生活品味的絕佳時機，亞洲跨境設計購物平台Pinkoi今年以「聖誕風格餐桌提案」為題，精選十款最具設計感與獨特性的甜點，主打將美食提升至美學層次，輕鬆打造一個充滿故事與品味的質感聖誕派對。即日起至12月31日，使用APP消費滿1,000折$50；滿2,500折150。
這些甜點早已超越食物本身，躍升為餐桌上的藝術策展品與社群媒體的必拍焦點，Pinkoi精選三大視覺系甜點，將聖誕派對氛圍瞬間推向高顏值巔峰。Felicitas Pâtissérie的耶誕花園大杯子蛋糕，猶如一座微型聖誕花園，以專業鮮奶油工藝，手工塑形出層次豐富的節慶花卉，浪漫又隆重的聖誕花藝美學，絕對是聖誕餐桌上最引人注目的焦點。
Chubby Doo的聖誕千層圓可頌，徹底顛覆傳統烘焙想像，將經典可頌以圓形千層姿態呈現，酥皮層次分明，內餡更結合了草莓、開心果、牛奶等風味，創造出驚喜的口感與精緻的聖誕視覺設計，完全是烘焙的時髦展現。
DolceVita的聖誕堅果塔，外型輕巧優雅的堅果塔，以精選堅果與扎實內餡為基底。其小巧精緻的體積，使其成為多人聚會中最實用、最低負擔的輕食甜點，輕鬆提升聖誕餐桌的豐富度與質感。
茶湯會攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以財神爺、土地公、月老為靈感，12/19起推出聯名神明杯、財運滿滿袋、桃花朵朵袋，以及Q版好運壓克力擺飾盲盒等周邊商品，邀請大家一起為財富、平安、感情祈願，心誠則靈「杯好運」。
多款冬季限定系列飲品，也在12月回歸開賣，包括草莓系列、燕麥系列等。其中草莓系列推出「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」，分別選用四季春和翡翠綠茶為茶底，搭配鮮奶或奶茶，再加上草莓果粒醬，在草莓香氣中感受酸甜戀愛感。燕麥系列則包括：「燕麥紅茶」、「燕麥紅茶拿鐵」、「燕麥觀音」，以及「燕麥觀音拿鐵」，嚴選飽滿的金黃燕麥，加上帶有蔗香的醇厚紅茶、焙火香氣十足的鐵觀音，以及香純濃郁的新鮮牛奶，滋味豐富、口感紮實，同時富有咀嚼樂趣。
迎接即將到來聖誕節和新年，冬季限定的草莓和香柚系列飲品，同步推出節慶優惠，包括12/19~12/25「草莓系列」飲品購買任兩杯、第二杯75折；以及2026/1/1~1/4「香柚系列」飲品購買任兩杯，享組合價110元。
港點始祖鳥品牌《添好運》於家樂福桃園經國店B1開幕。店內設有88席座位，是以香港最受歡迎的吉數「88」，寓意所有進店的賓客都能添好運發達、大發財。開幕期間，獨家推出新品「薑蔥蓉蒸雞飯」。
慶「添好運桃園經國店」開幕，祭出開幕首五日早鳥優惠，包含線上訂位來店消費當日即享50元好運抵用金、持家樂福經國店當日消費發票，來店消費即贈98元飲品乙杯，還有品牌會員限定禮品等。開幕期間，現場單筆消費滿1200元，再享《好運紅包抽抽樂》好運古早味抽當活動，好運獎項包含：當筆消費８折、當筆消費9折、次回消費可使用之現金抵用券或港點兌換券等好禮。活動期間內用消費打卡標記#添好運桃園經國店，另有好運小禮（依現場公告為準）。
由 Century Games Pte. Ltd.推出，杰遊有限公司發行的冰雪末日生存策略手機遊戲《寒霜啟示錄》（Whiteout Survival）宣布與台灣本土知名烤雞品牌「21Plus」攜手，在全台60餘家門市聯名推出冬季限定的暖心饗宴，享受美味烤雞的溫暖擁抱與合作虛寶！台北永吉店更將舉辦四場「寒霜烤雞饗宴」，邀請領主與聯盟夥伴一起參與闖關挑戰，領取大量《寒霜啟示錄》周邊並搶先獲得新登場的溫暖可愛「寒霜小白熊」！
寒霜最暖活動來囉！《寒霜啟示錄》攜手台灣本土烤雞品牌「21Plus」運用核心烘烤技術精心製作三大聯名套餐，即日起至 2026 年 1 月 20 日，與所有領主相約 21Plus 台60餘間門市（含外送平台點餐）一起享受經濟實惠的美味烤雞，活動期間只要點選由御廚派翠克協力製作的：寒霜豪華半雞個人餐、寒霜澎湃雙炸個人餐或寒霜應援炸烤個人餐等指定套餐，不僅可以獲得限量虛寶，還能享有七折優惠。活動期間只要拍下《寒霜啟示錄》與21Plus聯名包裝，上傳至官方粉絲團活動貼文，還有機會抽得超夯的「寒霜白熊抱抱毯」以及「21Plus 烤全雞兌換卷」。
聖誕節吃漢堡王就是賞自己雙層大禮，12/19起原價326元的重磅培根雙層牛肉堡套餐，臨櫃點餐只要229元就可以暢快享用，等於買漢堡無痛直升套餐，爽嗑8盎司火烤牛肉和香脆培根，還隨餐送限量公仔（送完為止），，歲末好康只到2026年1月5日。漢堡王重磅培根雙層牛肉堡，用2大片口感厚實、肉汁橫流的香嫩火烤牛，夾著微融滑順的起士、鹹香脆口的培根，搭配5吋大麵包，視覺到味覺全都滿足，創造多層次堆疊的感官體驗。
小資族看過來！2025年12月15日到2026年1月19日期間，至摩斯漢堡消費並出示網路優惠券，即可享有「MOS超值省」系列多重好康，飲品還有買一送一！熱門餐點包含元氣早餐「培根雞蛋貝果、火腿歐姆蛋貝果、蕃茄吉士蛋貝果」三選一配大杯冰紅茶，超值組合79元。超值獨享餐可從「摩斯吉士漢堡、蜜汁烤雞起司堡、超級大麥燒肉珍珠堡」三選一配新品月亮薯條、圈圈蝦餅、及大杯冰紅茶，每套只要199元；超人氣摩斯鱈魚堡搭配月亮薯條、圈圈蝦餅、及大杯冰紅茶更享優惠價189元。飲品則有「香吉士蘇打、香吉士蒟蒻冰茶、冰橙咖啡、可樂、雪碧」等五款飲品，同價位者可任選買一送一。此外，於活動期間內，購買大杯摩斯咖啡、耶加雪菲或摩斯經典奶茶，同價位者另享加價10元多一杯。
MOS Burger「歲末歡慶」活動首先祭出限定餐點組合優惠，自2025年12月22日到2026年1月4日，來店消費「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」享優惠價89元，購買「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶」享優惠價79元，早餐時段套餐飲品加價5元，可升級為中杯摩斯咖啡。此外，「MOS Order APP跨店取」於12月22日到12月31日，另有2組限量餐點優惠，「薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」2套優惠價168元，「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶」2套優惠價158元。
手工愛餡蛋捲品牌海邊走走2026馬年，以「馬上發光 RIDE THE SHINE」為題推出新年限定蛋捲禮盒，延伸至寓意夢想與光芒的「獨角獸」形象。開心果風潮持續發燒！海邊走走繼話題新品「開心果愛餡蛋捲」後，再推出爽脆不黏牙的「開心果奶油脆糖」，濃醇香氣與多層次口感，與親友一起喀滋共享新年好滋味。
海邊走走祭出兩波超值預購優惠，首波早鳥預購優惠即日起至12/22，單件即享92折、滿NT$20,000享89折優惠；凡於全通路購買新年系列任一款禮盒，還享有新品開心果奶油脆糖優惠加購限定價NT$ 399；第二波新春優惠1/1起，消費滿NT$10,000贈hiwalk care洗護組。
UNIQLO年末聖誕送禮攻略曝光！GU秋冬6單品限時優惠、再祭穿搭挑戰
婁峻碩才公開寶寶性別！焦凡凡不藏了 震撼宣布「重大新喜訊」
Uber App「優快送」限時三趟免運費 有機會遇見「耶誕老人」送件
一卡通真的發錢了！iPASS MONEY下載破330萬 2步驟爽拿1500元
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 15
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 103
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 159
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 9
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 107
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 394
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 206
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 100
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 2
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 10
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 129
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 31
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 12 小時前 ・ 13
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
臉丟到全世界！陳佩琪後悔1事：講到進棺材
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率弊案、政治獻金案，案件一審進入關鍵尾聲，台北地院自15日起，連續8個工作日進行言詞辯論，9名被告及律師本週陸續到庭陳述意見，全程錄影錄音並於...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 83
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2