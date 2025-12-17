聖誕餐桌攻略！必收高顏值甜點一次看 到茶湯會跟三大神明「杯好運」

記者李鴻典／台北報導

隨著年終腳步接近，聖誕節成為展現個人風格與生活品味的絕佳時機，亞洲跨境設計購物平台Pinkoi今年以「聖誕風格餐桌提案」為題，精選十款最具設計感與獨特性的甜點，主打將美食提升至美學層次，輕鬆打造一個充滿故事與品味的質感聖誕派對。即日起至12月31日，使用APP消費滿1,000折$50；滿2,500折150。

聖誕餐桌攻略！Pinkoi推薦高顏值甜點。（圖／品牌業者提供）

這些甜點早已超越食物本身，躍升為餐桌上的藝術策展品與社群媒體的必拍焦點，Pinkoi精選三大視覺系甜點，將聖誕派對氛圍瞬間推向高顏值巔峰。Felicitas Pâtissérie的耶誕花園大杯子蛋糕，猶如一座微型聖誕花園，以專業鮮奶油工藝，手工塑形出層次豐富的節慶花卉，浪漫又隆重的聖誕花藝美學，絕對是聖誕餐桌上最引人注目的焦點。

Felicitas Pâtissérie｜耶誕花園大杯子蛋糕。（圖／品牌業者提供）

Chubby Doo的聖誕千層圓可頌，徹底顛覆傳統烘焙想像，將經典可頌以圓形千層姿態呈現，酥皮層次分明，內餡更結合了草莓、開心果、牛奶等風味，創造出驚喜的口感與精緻的聖誕視覺設計，完全是烘焙的時髦展現。

Chubby Doo｜聖誕千層圓可頌。（圖／品牌業者提供）

DolceVita的聖誕堅果塔，外型輕巧優雅的堅果塔，以精選堅果與扎實內餡為基底。其小巧精緻的體積，使其成為多人聚會中最實用、最低負擔的輕食甜點，輕鬆提升聖誕餐桌的豐富度與質感。

DolceVita｜聖誕堅果塔。（圖／品牌業者提供）

茶湯會攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以財神爺、土地公、月老為靈感，12/19起推出聯名神明杯、財運滿滿袋、桃花朵朵袋，以及Q版好運壓克力擺飾盲盒等周邊商品，邀請大家一起為財富、平安、感情祈願，心誠則靈「杯好運」。

茶湯會攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以財神爺、土地公、月老為靈感，推出聯名神明杯、財運滿滿袋、桃花朵朵袋，以及Q版壓克力擺飾盲盒等周邊商品。（圖／品牌業者提供）

多款冬季限定系列飲品，也在12月回歸開賣，包括草莓系列、燕麥系列等。其中草莓系列推出「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」，分別選用四季春和翡翠綠茶為茶底，搭配鮮奶或奶茶，再加上草莓果粒醬，在草莓香氣中感受酸甜戀愛感。燕麥系列則包括：「燕麥紅茶」、「燕麥紅茶拿鐵」、「燕麥觀音」，以及「燕麥觀音拿鐵」，嚴選飽滿的金黃燕麥，加上帶有蔗香的醇厚紅茶、焙火香氣十足的鐵觀音，以及香純濃郁的新鮮牛奶，滋味豐富、口感紮實，同時富有咀嚼樂趣。

茶湯會冬季限定飲品，由右到左分別為燕麥鐵觀音拿鐵(燕麥系列)、草莓四季春拿鐵(草莓系列)，以及香柚翡翠綠(香柚系列) 。（圖／品牌業者提供）

迎接即將到來聖誕節和新年，冬季限定的草莓和香柚系列飲品，同步推出節慶優惠，包括12/19~12/25「草莓系列」飲品購買任兩杯、第二杯75折；以及2026/1/1~1/4「香柚系列」飲品購買任兩杯，享組合價110元。

茶湯會x不知道同學聯名，推出「財運滿滿」茄芷袋。（圖／品牌業者提供）

港點始祖鳥品牌《添好運》於家樂福桃園經國店B1開幕。店內設有88席座位，是以香港最受歡迎的吉數「88」，寓意所有進店的賓客都能添好運發達、大發財。開幕期間，獨家推出新品「薑蔥蓉蒸雞飯」。

添好運桃園經國店門市。（圖／品牌業者提供）

慶「添好運桃園經國店」開幕，祭出開幕首五日早鳥優惠，包含線上訂位來店消費當日即享50元好運抵用金、持家樂福經國店當日消費發票，來店消費即贈98元飲品乙杯，還有品牌會員限定禮品等。開幕期間，現場單筆消費滿1200元，再享《好運紅包抽抽樂》好運古早味抽當活動，好運獎項包含：當筆消費８折、當筆消費9折、次回消費可使用之現金抵用券或港點兌換券等好禮。活動期間內用消費打卡標記#添好運桃園經國店，另有好運小禮（依現場公告為準）。

添好運桃園經國店門市開幕期間，獨家推出新品「薑蔥蓉蒸雞飯」。（圖／品牌業者提供）

由 Century Games Pte. Ltd.推出，杰遊有限公司發行的冰雪末日生存策略手機遊戲《寒霜啟示錄》（Whiteout Survival）宣布與台灣本土知名烤雞品牌「21Plus」攜手，在全台60餘家門市聯名推出冬季限定的暖心饗宴，享受美味烤雞的溫暖擁抱與合作虛寶！台北永吉店更將舉辦四場「寒霜烤雞饗宴」，邀請領主與聯盟夥伴一起參與闖關挑戰，領取大量《寒霜啟示錄》周邊並搶先獲得新登場的溫暖可愛「寒霜小白熊」！

《寒霜啟示錄》攜手21Plus推出三大聯名餐點。（圖／品牌業者提供）

寒霜最暖活動來囉！《寒霜啟示錄》攜手台灣本土烤雞品牌「21Plus」運用核心烘烤技術精心製作三大聯名套餐，即日起至 2026 年 1 月 20 日，與所有領主相約 21Plus 台60餘間門市（含外送平台點餐）一起享受經濟實惠的美味烤雞，活動期間只要點選由御廚派翠克協力製作的：寒霜豪華半雞個人餐、寒霜澎湃雙炸個人餐或寒霜應援炸烤個人餐等指定套餐，不僅可以獲得限量虛寶，還能享有七折優惠。活動期間只要拍下《寒霜啟示錄》與21Plus聯名包裝，上傳至官方粉絲團活動貼文，還有機會抽得超夯的「寒霜白熊抱抱毯」以及「21Plus 烤全雞兌換卷」。

《寒霜啟示錄》周邊。（圖／品牌業者提供）

聖誕節吃漢堡王就是賞自己雙層大禮，12/19起原價326元的重磅培根雙層牛肉堡套餐，臨櫃點餐只要229元就可以暢快享用，等於買漢堡無痛直升套餐，爽嗑8盎司火烤牛肉和香脆培根，還隨餐送限量公仔（送完為止），，歲末好康只到2026年1月5日。漢堡王重磅培根雙層牛肉堡，用2大片口感厚實、肉汁橫流的香嫩火烤牛，夾著微融滑順的起士、鹹香脆口的培根，搭配5吋大麵包，視覺到味覺全都滿足，創造多層次堆疊的感官體驗。

12/19起原價326元的重磅培根雙層牛肉堡套餐，臨櫃點餐229元就可以暢快享用。（圖／品牌業者提供）

小資族看過來！2025年12月15日到2026年1月19日期間，至摩斯漢堡消費並出示網路優惠券，即可享有「MOS超值省」系列多重好康，飲品還有買一送一！熱門餐點包含元氣早餐「培根雞蛋貝果、火腿歐姆蛋貝果、蕃茄吉士蛋貝果」三選一配大杯冰紅茶，超值組合79元。超值獨享餐可從「摩斯吉士漢堡、蜜汁烤雞起司堡、超級大麥燒肉珍珠堡」三選一配新品月亮薯條、圈圈蝦餅、及大杯冰紅茶，每套只要199元；超人氣摩斯鱈魚堡搭配月亮薯條、圈圈蝦餅、及大杯冰紅茶更享優惠價189元。飲品則有「香吉士蘇打、香吉士蒟蒻冰茶、冰橙咖啡、可樂、雪碧」等五款飲品，同價位者可任選買一送一。此外，於活動期間內，購買大杯摩斯咖啡、耶加雪菲或摩斯經典奶茶，同價位者另享加價10元多一杯。

2025 MOS超值省歲末登場。（圖／品牌業者提供）

MOS Burger「歲末歡慶」活動首先祭出限定餐點組合優惠，自2025年12月22日到2026年1月4日，來店消費「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」享優惠價89元，購買「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶」享優惠價79元，早餐時段套餐飲品加價5元，可升級為中杯摩斯咖啡。此外，「MOS Order APP跨店取」於12月22日到12月31日，另有2組限量餐點優惠，「薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」2套優惠價168元，「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶」2套優惠價158元。

MOS Burger歲末歡慶活動。（圖／品牌業者提供）

手工愛餡蛋捲品牌海邊走走2026馬年，以「馬上發光 RIDE THE SHINE」為題推出新年限定蛋捲禮盒，延伸至寓意夢想與光芒的「獨角獸」形象。開心果風潮持續發燒！海邊走走繼話題新品「開心果愛餡蛋捲」後，再推出爽脆不黏牙的「開心果奶油脆糖」，濃醇香氣與多層次口感，與親友一起喀滋共享新年好滋味。

海邊走走2026馬年以「馬上發光 RIDE THE SHINE」為題推出新年限定蛋捲禮盒。（圖／品牌業者提供）

海邊走走祭出兩波超值預購優惠，首波早鳥預購優惠即日起至12/22，單件即享92折、滿NT$20,000享89折優惠；凡於全通路購買新年系列任一款禮盒，還享有新品開心果奶油脆糖優惠加購限定價NT$ 399；第二波新春優惠1/1起，消費滿NT$10,000贈hiwalk care洗護組。

開心果奶油脆糖以清脆不黏牙的金黃奶油脆糖，內裡裹滿香醇開心果仁，打造春節歡聚最不可或缺的零嘴。（圖／品牌業者提供）

