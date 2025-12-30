聖誕餐變奪命餐！15歲女與母「同餐後急死」 醫院2度放人爆爭議

當地傳統聖誕餐常見魚類、海鮮與蘑菇料理，調查人員正釐清是否與中毒事件相關。（示意圖／Pixabay）

義大利南部小鎮發生一起令人震驚的家庭悲劇：一名50歲母親和她15歲的女兒在聖誕假期期間疑似食用一頓節日晚餐後出現嚴重病況，先後在醫院搶救無效死亡，檢方已展開全面調查，部分醫療人員也被列為偵辦對象。

跟《每日郵報》引述義大利媒體報導，受害母女為皮耶特拉卡泰拉（Pietracatella）居民。據當地警方及媒體報導，母親安東內拉·迪·艾爾西（Antonella Di Ielsi，50歲）與女兒莎拉·迪維塔（Sara Di Vita，15歲）在12月23日舉家共享聖誕節前夕晚餐後，陸續出現噁心、腹痛等症狀。該餐包含當地習慣於節日享用的魚類、海鮮和蘑菇等菜色。

最初兩人曾於12月25日與12月26日兩度到南義坎波巴索（Campobasso）的Cardarelli醫院急診就醫，醫師初步診斷為食物中毒後，曾讓她們出院休養。但症狀並未改善，於週六（27日）第三度回到急診，兩人因此住院。莎拉於當日晚間約22時30分不治過世，而母親安東內拉則於隔日清晨宣告死亡。

死者的丈夫兼父親吉安尼·迪維塔（Gianni Di Vita，55歲）原也同餐用膳後出現不適，已空勤轉送羅馬Spallanzani醫院加護治療，狀況仍需觀察。另一名18歲的姊姊則未與家人共餐，未出現相關症狀。

因雙亡事件引發外界疑問，當地檢方已命令對死者進行解剖並全面調查。義大利國家通訊社ANSA報導，五名Cardarelli醫院的醫師目前遭檢方列為調查對象，可能涉及過失致死與疏忽傷害等罪名。

調查人員已在死者家中查扣家中剩餘的食物，包括貝類、墨魚、鱈魚與包裝蘑菇等樣本，送往實驗室進行成分分析，以釐清致病原因。有初步研判指出，可能與魚類或其他海鮮污染有關，但仍待化驗結果出爐確認。

Cardarelli醫院加護部主任文森佐·庫佐內（Vincenzo Cuzzone）醫師向義媒表示，兩人住院後病情迅速惡化，臟器衰竭進展異常快速，醫療團隊盡力搶救未果，目前醫學上對病因仍有多種可能，包括腸炎、肉毒桿菌、中毒性肝炎甚至化學中毒等都尚在考量之中。

此事件在皮耶特拉卡泰拉社區引起強烈震動與悲痛。當地市長安東尼奧·托馬森（Antonio Tommasone）稱這是一樁「讓人無言以對的悲劇」，並宣布在葬禮當日實施哀悼日、取消所有聖誕節慶祝活動。居民一方面表達對死者家屬的同情，另一方面對醫療處置過程與急診兩度出院安排提出質疑，認為有必要全面檢討。

目前案件仍在調查中，詳細死因有待法醫解剖與食品化驗報告結果釐清。當地社區持續哀悼這場家庭悲劇，並關注父親與姊姊的康復進度。

義大利南部坎波巴索Cardarelli醫院，母女疑因食物中毒先後在此病逝，檢方已展開調查。（圖／翻攝自X，@dentronotiziatv）

