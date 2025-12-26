聖誕驚喜來了！超市收銀系統故障 下秒店家霸氣宣布「整車免費」

國際中心／張尚辰報導

美國一家H-E-B超市因為收銀機故障，讓在場顧客免費帶走手中的商品。（示意圖／翻攝自Unsplash）

美國德州北部伯利森（Burleson）一家H-E-B超市，日前因收銀系統突發故障，因此店家讓正在店內購物的顧客全數免費帶走手中的商品，意外在聖誕節前夕送出一份溫暖驚喜，讓現場氣氛感動又歡樂。

根據外媒《FOX 4》報導，一名顧客雪莉・布勞德（Shelley Browder）指出，週一上午購物時，超市所有收銀機突然癱瘓，結帳隊伍越排越長，很多顧客一度因為等待時間過長而感到不耐煩，她也將整個過程拍下並分享至網路。

從影片中可見，一名名叫黛絲塔妮（Destanie）的H-E-B員工向顧客致歉並說明狀況，表示系統短時間內無法恢復，但就在現場傳出些許失望聲音之際，她隨即宣布，「今天大家購物車裡的所有商品，全部由我們買單」並祝福顧客聖誕快樂。此話一出，現場瞬間爆出掌聲與歡呼聲，許多顧客難掩驚喜與感動。

事後，H-E-B證實此事並發出聲明，「H-E-B一年四季都致力於服務顧客，尤其是在節日期間。這次在繁忙的假期中，當某間門市收銀系統短暫故障時，我們決定讓已經裝滿購物籃的顧客免費帶走商品。顧客體驗始終是我們最重視的核心價值。」

另一名當天同樣在場的顧客大衛・戴維森（David Davidson）也開心地說，當天他正在採買聖誕夜與聖誕節當天的餐點食材，原本看到結帳人潮越來越多，沒想到最後竟能免費結帳離開，讓他感到難以置信，「我真的非常感激」。

不過，也並非所有人都這麼幸運，有少數顧客因電腦故障，在即將進入賣場時被暫時拒於門外，錯過這次機會。儘管如此，其中一名未能進場的顧客仍表示，看到其他人能夠幸運受惠，自己也替他們感到高興。

