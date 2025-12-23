聖誕驚喜藏後車廂！人妻打開見「超萌橘貓」感動爆哭

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

聖誕節總少不了驚喜禮物，國外一名女子艾琳（Erin）近日分享丈夫提前送她聖誕驚喜影片，丈夫將禮物藏在後車廂，打開後竟是一隻她夢寐以求的橘貓，讓她當場感動落淚。

艾琳（Erin）的聖誕禮物是一隻橘貓。​（圖／翻攝自TikTok／@erinwithan.e）

影片中，艾琳走到後車廂，看到裡面放著一個紅色禮物袋，袋子裡傳出微弱的貓叫聲，甚至還會動。她驚訝地打開袋子，發現裡面是一隻呆萌橘貓，用水汪汪的眼神望著她，彷彿在向新主人打招呼，讓她瞬間哭了出來。



影片在TikTok上累積超過8000萬次觀看，讓艾琳不好意思地表示，「請大家原諒我哭得很醜，但我老公真的是今年聖誕節的贏家」。不少愛貓人士也感動表示，「快點，救我出去！」、「這是哈利波特里妙麗的貓咪克魯克山！ ！ ！」、「兄弟倆在卡車車廂待太久了」、「所有貓：我們能否停止將貓裝進袋子或盒子裡？」。

