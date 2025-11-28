聖誕驚喜解鎖！阿默蛋糕推出飛天小女警主題甜點

▲「飛天小女警」主題甜點。

【記者 廖美雅／綜合 報導】接近聖誕節同時預告甜蜜的時刻，經典甜點品牌阿默蛋糕(Amo)推出今年聖誕檔期「飛天小女警」主題甜點，品牌表示最新甜點靈感來自於三位小英雄，用繽紛療癒的能量，守護所有粉絲的聖誕餐桌。為呼應小女警的「超能力」，品牌將廣受歡迎的「達克瓦茲騎士」進行內餡全面升級，打造「厚餡實力派」的全新口感；不僅如此，更推出聖誕限定的新商品「可可摩卡波士頓派」，為即將到來的聚會帶來滿滿驚喜。

新品「可可摩卡波士頓派」，阿默蛋糕特別在結構上突破了市場的既定印象。以上下兩層選用蓬鬆的巧克力戚風蛋糕，中間內藏三層精心調配的內餡並依序夾入：純粹巧克力風味絲滑可可奶霜、優雅微苦韻味醇厚咖啡奶霜，最後為濃郁巧克力甘納許，層層堆疊成完美的味覺交響曲，令人驚豔。

「達克瓦茲騎士-厚餡綜合」也換上了印有花花、泡泡、毛毛的專屬包裝。升級後的「厚餡」讓口感更紮實、滋味更香濃，三款專屬口味分別為加入酸甜草莓果乾、如花花般甜而不膩的「草莓甜心」；香甜蘋果乾拌入鹹甜焦糖餡、像泡泡一樣療癒滿點的「焦糖蘋果」；以及使用進口開心果醬搭配堅果粉粒、展現毛毛能量的「雙倍開心果」。

▲三款專屬口味。

阿默蛋糕推出「飛天小女警」甜點系列， 活動期間自2025年12月1日起至2026年2月28日止，活動期間凡消費即贈「飛天小女警限定貼紙」；單筆消費折扣後滿額再贈「限定明信片」。粉絲還能加購「限定零錢包吊飾」(皆隨機出貨, 售完為止)。（照片／記者廖美雅翻攝）