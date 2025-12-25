聖誕驚喜！hololive天音此方限時回歸，赤井心久違驚喜現身

在 hololive 人氣成員天音彼方（Amane Kanata）即將於 12 月 27 日正式畢業之際，她在昨（X）日再次請出曾在愚人節以「妹妹」身分登場的角色—天音此方（天音こなた）主持直播，還聲稱是「帳號被妹妹盜走」。這場直播也成為了畢業前的一個驚喜企劃，也讓這位於當初 Live2D 出道時便因「與姐姐的胸前差距」引發熱議的角色再次回歸，甚至演變成許多 holomen 的見面會。

天音此方驚喜現身！赤井心也久違的出現。（圖源：YouTube@AmaneKanata ）

本次直播以天音此方這次直播吸引了多位 hololive 成員參與凸特互動。雖然名義上是妹妹此方的直播，但由於日期鄰近彼方畢業，直播氣氛在歡樂搞怪之餘，也流露出濃濃的不捨。成員們紛紛以不同的方式與此方（實為彼方）互動，希望之後也能繼續以 LINE 等方式聯繫，還和拉普拉斯暗黑約好晚上12點邊睡邊聊天、AZKi 約好在某個世界線ASMR、大空昴的直球告白…等，展現出同伴間深厚的情誼，也讓這場「分身」直播變成一場充滿溫情的告別派對。

直播中最令粉絲激動的驚喜，莫過於目前仍處於暫停活動狀態的赤井心意外現身。雖然赤井心只有簡短的說了一句「一直以來都很感謝你」後就離開，但這久違的聲音出現在直播間中，立刻讓聊天室瞬間沸騰。 天音此方也很驚訝，可惜還來不及回應對方，並回憶起過去兩人線下見面吃飯的場景。

網友對於天音此方畢業前的驚喜回歸反應熱烈，在留言區表示：「能在畢業前再次看到此方真的太感動了」也有粉絲開玩笑感慨：「這就是天音姊妹最後的實力差距嗎？」