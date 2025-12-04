聖誕麵包刮起旋風！後媽家推升級版黑森林Panettone、限量200顆

「後媽家Home Mom Bakery」以黑森林蛋糕為靈感，推出「巧克力櫻桃潘娜朵尼」。（後媽家Home Mom Bakery供圖）

義大利的聖誕麵包Panettone越來越受台灣人歡迎，距離耶誕節不到一個月，「後媽家Home Mom Bakery」特地推出全新的「巧克力櫻桃潘娜朵尼」口味，以黑森林蛋糕為靈感升級，限量只有200顆，想嘗鮮可要手刀訂購。

義大利聖誕麵包被譽為「全世界最難搞的麵包」，全程不使用商業酵母，而是依靠天然野生酵母發酵，並加入大量奶油與蛋液。從活化酵母、揉製麵團到烘烤完成，整個製程需耗時3天，每一步都考驗師傅對酵母膨脹與麵團濕潤度的精準掌握。

以水養式酵母工藝聞名全球的Rolando Morandin（左2）和女兒Francesca Morandin（右1）來台授課，創辦人倪淑敏（右2）親獲指導，再次精進聖誕麵包的製程。（後媽家Home Mom Bakery供圖）

黑森林口味的巧克力潘娜朵尼更增加了製作難度，因為加入高比例油脂巧克力會抑制酵母發酵，且巧克力吸水量大，容易讓麵團乾硬，需要更多繁複的技巧來達到濕潤柔軟的口感。

「巧克力櫻桃聖誕麵包Panettone」在原味潘娜朵妮的基礎下，加入了至少3種巧克力，並且包裹了完整巧克力豆，濃郁卻不膩。（2,280元／顆，後媽家Home Mom Bakery供圖）

黑森林口味的秘密在於頂級法國法芙娜100%巧克力與歌劇院可可粉製作的甘那許，再搭配3款不同苦甜程度的法國CACAO BARRY巧克力，以及用醃漬櫻桃替代傳統糖漬柑橘果乾與葡萄乾。

入口先是濃厚巧克力香，隨後酸櫻桃的果酸在口中跳出，尾韻則帶有奶油與糖漬果乾的圓潤香氣，口感如布朗尼般濕潤，層次豐富而不甜膩，讓人會想一口接一口撕著吃。

「經典原味聖誕麵包Panettone」以水式酵母費工發酵，加入大量的奶油和蛋黃，口感近似蛋糕綿軟可口，充滿橘皮乾的果香。（1,680元／顆，後媽家Home Mom Bakery供圖）

創辦人倪淑敏強調，每批黑森林潘娜朵尼都是親手製作，甚至把酵母暱稱為「小公主」，因為麵包成功與否全看這位小公主的心情。限量各200顆的黑森林與經典原味潘娜朵尼，即日起開放預購，錯過就只能等明年耶誕節了。

Info

後媽家Home Mom Baker

地址：台北市南港區研究院路一段59號

電話：02-2788-8826

營業時間：10：30～18：00，週二、日公休。



