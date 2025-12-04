聖誕點燈 開啟光雲交織奇幻旅程

河樂廣場推出「光之旅程」耶誕樹。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

耶誕節腳步將近，在河樂廣場與新營文化中心分別推出「光之旅程」與「雲之曙光」兩座耶誕樹。市府今年以光與雲為核心視覺，運用多重光影色彩，打造濃厚的節慶氛圍，讓整座城市在冬季閃耀溫暖與祝福。

另，新營綠川廊帶、新營鐵道地景公園、大涼生態公園等區域，也同步布置聖誕燈飾，邀請市民與遊客一起走入台南冬夜的浪漫場景，漫步在光與雲交織的奇幻旅程。

市府表示，希望透過燈光藝術與節慶布置，為城市帶來冬季的溫暖與幸福。今年主燈以光影與雲彩為主要象徵，代表希望、祝福與前往更好未來旅程，透過燈光點亮城市，希望市民感受幸福與平安的美好氛圍。

觀旅局指出，今年河樂燈區耶誕樹以鏡面壓克力與多面幾何結構打造，如同一座閃耀的時空入口，燈條勾勒出俐落線性結構，光片折射如星河般流動，整體呈現宛如走入光影世界的奇幻旅程；新營文化中心的耶誕樹以繽紛雲朵為飛行船意象，象徵希望航行。色彩象徵不同的城市故事與情感，前方燈光如星辰般指引，帶領民眾在耶誕夜裡，探索夢想與祝福。兩個燈區相呼應，至跨年期間，全市各燈區將陸續點亮，從溪北到溪南，都能感受耶聖誕節熱鬧氛圍，是夜間散步、拍照打卡的最佳場域。

「新營文化中心暨綠川廊道燈區聖誕點燈晚會暨甜蜜市集」六日於中心廣場舉辦，運河河樂燈區聖誕園遊市集暨點燈晚會十四日於河樂廣場舉辦，今年更推出〈台南聖誕主題地圖〉，以google map整合全市大型聖誕燈飾布置燈區、聖誕報佳音活動及推薦拍照打卡點與遊程，讓民眾可規劃自己專屬的耶誕散策路線，從光影裝置、教堂巡禮到街區小旅行，乃至於店家資訊，一起探訪巷弄與市場，體驗專屬的台南味。